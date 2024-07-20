Графіки відключення світла у Києві та області завтра, 21 липня — як відключатимуть електрику

Відключення світла триватимуть усю добу — які графіки діятимуть у Києві завтра
Графіки відключень світла в неділю, 21 липня, у Києві та Київській області діятимуть протягом усієї доби. До обіду застосовуватимуть лише одну чергу відключень світла. А от у другій половині дня — дві черги.
Про це в суботу, 20 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Як відключатимуть світло в Києві та Київській області 21 липня
З 00:00 до 15:00 буде одна черга відключень, а з 15:00 до кінця доби — дві черги.
Цю інформацію підтвердили й у ДТЕК. Також енергетики додали, що відключень у світло-сірих зонах графіків не очікується.
"Приємні новини, що наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати світло-сірі зони відключень", — йдеться в повідомленні енергетиків.
Де подивитися графіки відключень світла в Києві та Київській області
Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:
Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чи планують переглядати ціни на електроенергію. Зараз тариф становить 4,32 гривні за кВт/год.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спрогнозував, коли покращиться ситуація з електроенергією. За його словами, фахівці НАЕК "Енергоатом" роблять все можливе, щоб скоріше перезавантажити паливо і запустити в роботу атомні блоки.
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