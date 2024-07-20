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Відключення світла триватимуть усю добу — які графіки діятимуть у Києві завтра

20 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Києві та області завтра, 21 липня — як відключатимуть електрику
Чоловік у темряві дивиться в електронну книгу. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в неділю, 21 липня, у Києві та Київській області діятимуть протягом усієї доби. До обіду застосовуватимуть лише одну чергу відключень світла. А от у другій половині дня — дві черги.

Про це в суботу, 20 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Графіки відключення світла 21 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло в Києві та Київській області 21 липня

З 00:00 до 15:00 буде одна черга відключень, а з 15:00 до кінця доби — дві черги.

Цю інформацію підтвердили й у ДТЕК. Також енергетики додали, що відключень у світло-сірих зонах графіків не очікується.

У неділю, 18 липня, відключати світло в світло-сірих зонах графіків не планують
Скриншот повідомлення ДТЕК

"Приємні новини, що наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати світло-сірі зони відключень", — йдеться в повідомленні енергетиків.

Де подивитися графіки відключень світла в Києві та Київській області

Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чи планують переглядати ціни на електроенергію. Зараз тариф становить 4,32 гривні за кВт/год.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спрогнозував, коли покращиться ситуація з електроенергією. За його словами, фахівці НАЕК "Енергоатом" роблять все можливе, щоб скоріше перезавантажити паливо і запустити в роботу атомні блоки.

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