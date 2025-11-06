Видео
Видео

Отключение света — в ДТЭК показали графики для Киева на завтра

Дата публикации 6 ноября 2025 23:52
обновлено: 00:13
Отключение света в Киеве 7 ноября - когда не будет электроэнергии
Женщина со свечой в руках. Фото иллюстративное: УНИАН

Жителей Киева предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые состоятся в пятницу, 7 ноября. Причиной ограничения света являются обстрелы РФ по энергетике.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 7 ноября

Соответствующие графики обнародованы для удобства потребителей, чтобы люди могли заранее подготовиться к возможным перебоям в подаче света.

В случае изменений в расписании отключений энергетики обещают оперативно сообщать об этом через официальный Telegram-канал.

Жителей региона призывают подписаться на обновления и поделиться информацией с родственниками и друзьями, чтобы все были проинформированы.

Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Напомним, министры стран Большой семерки приняли решение о помощи Украине для ликвидации последствий атак по энергосистеме.

Также в МАГАТЭ отметили, что во время российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 30 октября, большинство целей были направлены на объекты для обеспечения работы АЭС.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
