Отключение света в Киеве 7 ноября - когда не будет электроэнергии

Отключение света — в ДТЭК показали графики для Киева на завтра
Жителей Киева предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые состоятся в пятницу, 7 ноября. Причиной ограничения света являются обстрелы РФ по энергетике.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киеве 7 ноября
Соответствующие графики обнародованы для удобства потребителей, чтобы люди могли заранее подготовиться к возможным перебоям в подаче света.
В случае изменений в расписании отключений энергетики обещают оперативно сообщать об этом через официальный Telegram-канал.
Жителей региона призывают подписаться на обновления и поделиться информацией с родственниками и друзьями, чтобы все были проинформированы.
Напомним, министры стран Большой семерки приняли решение о помощи Украине для ликвидации последствий атак по энергосистеме.
Также в МАГАТЭ отметили, что во время российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 30 октября, большинство целей были направлены на объекты для обеспечения работы АЭС.
