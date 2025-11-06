Відео
Підтримати ЗСУ
Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Відключення світла — у ДТЕК показали графіки для Києва на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:52
Оновлено: 23:52
Відключення світла у Києві 7 листопада - коли не буде електроенергії
Жінка зі свічкою в руках. Фото ілюстративне: УНІАН

Жителів Києва попередили про планові відключення електроенергії, які відбудуться у п'ятницю, 7 листопада. Причиною обмеження світла є обстріли РФ по енергетиці.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Відключення світла — у ДТЕК показали графіки для Києва на завтра - фото 1
Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Києві 7 листопада

Відповідні графіки оприлюднені для зручності споживачів, щоб люди могли заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв у постачанні світла.

У разі змін у розкладі відключень енергетики обіцяють оперативно повідомляти про це через офіційний Telegram-канал.

Мешканців регіону закликають підписатися на оновлення та поділитися інформацією з родичами й друзями, щоб усі були поінформовані.

Відключення світла — у ДТЕК показали графіки для Києва на завтра - фото 2
Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК
Відключення світла — у ДТЕК показали графіки для Києва на завтра - фото 3
Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, міністри країн Великої сімки ухвалили рішення щодо допомоги Україні для ліквідації наслідків атак по енергосистемі. 

Також у МАГАТЕ зауважили, що під час російської атаки на енергосистему України в ніч проти 30 жовтня, більшість цілей були скеровані на об'єкти для забезпечення роботи АЕС.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
