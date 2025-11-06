Відключення світла у Києві 7 листопада - коли не буде електроенергії

Відключення світла — у ДТЕК показали графіки для Києва на завтра
Жителів Києва попередили про планові відключення електроенергії, які відбудуться у п'ятницю, 7 листопада. Причиною обмеження світла є обстріли РФ по енергетиці.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
Відключення світла у Києві 7 листопада
Відповідні графіки оприлюднені для зручності споживачів, щоб люди могли заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв у постачанні світла.
У разі змін у розкладі відключень енергетики обіцяють оперативно повідомляти про це через офіційний Telegram-канал.
Мешканців регіону закликають підписатися на оновлення та поділитися інформацією з родичами й друзями, щоб усі були поінформовані.
Нагадаємо, міністри країн Великої сімки ухвалили рішення щодо допомоги Україні для ліквідації наслідків атак по енергосистемі.
Також у МАГАТЕ зауважили, що під час російської атаки на енергосистему України в ніч проти 30 жовтня, більшість цілей були скеровані на об'єкти для забезпечення роботи АЕС.
Читайте Новини.LIVE!