График отключения света в Киеве на завтра 4 декабря

Энергетики. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве завтра, 4 декабря, будет действовать для бытовых потребителей. Ограничения применят с 06:00 до 22:00.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram во вторник, 3 декабря.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 4 декабря

"По указанию Укрэнерго завтра, 4 декабря в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света для бытовых потребителей с 06:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Людей призвали потреблять электроэнергию максимально экономно и помогать энергетикам.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 4 декабря в Украине будут действовать графики отключения света с 06:00 до 22:00.

Также в штаб-квартире НАТО Андрей Сибига и Энтони Блинкен подписали Меморандум о сотрудничестве по укреплению энергосистемы Украины.