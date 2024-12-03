График отключения света в Киеве на завтра 4 декабря

Отключение света в Киеве — как долго будут ограничения завтра
Отключение света в Киеве завтра, 4 декабря, будет действовать для бытовых потребителей. Ограничения применят с 06:00 до 22:00.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram во вторник, 3 декабря.
Отключение света в Киеве 4 декабря
"По указанию Укрэнерго завтра, 4 декабря в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света для бытовых потребителей с 06:00 до 22:00", — говорится в сообщении.
Людей призвали потреблять электроэнергию максимально экономно и помогать энергетикам.
Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 4 декабря в Украине будут действовать графики отключения света с 06:00 до 22:00.
Также в штаб-квартире НАТО Андрей Сибига и Энтони Блинкен подписали Меморандум о сотрудничестве по укреплению энергосистемы Украины.
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