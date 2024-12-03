Графік відключення світла у Києві на завтра 4 грудня

Енергетики. Фото: ДТЕК

Відключення світла у Києві завтра, 4 грудня, діятимуть для побутових споживачів. Обмеження застосують з 06:00 до 22:00.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram у вівторок, 3 грудня.

Читайте також:

Відключення світла в Києві 4 грудня

"За вказівкою Укренерго завтра, 4 грудня в Києві будуть задіяні стабілізаційні відключення світла для побутових споживачів з 06:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали споживати електроенергію максимально економно та допомагати енергетикам.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що 4 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла з 06:00 до 22:00.

Також у штаб-квартирі НАТО Андрій Сибіга та Ентоні Блінкен підписали Меморандум про співпрацю для зміцнення енергосистеми України.