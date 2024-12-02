График отключения света в Киеве завтра 3 декабря

Энергетик. Фото: ДТЭК

Отключение света завтра, 3 декабря, будут действовать в Киеве. Они будут с утра до вечера. Людей призывают помогать энергетикам.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram в понедельник, 2 декабря.

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По указанию Укрэнерго, в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света для бытовых потребителей с 07:00 до 21:00.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно! Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы!" — подчеркнул Попко.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 3 декабря в Украине снова будет действовать график отключений света с 07:00 до 21:00.

Также Укрэнерго возобновило линию электропередачи, поврежденную в результате вражеских обстрелов, которая питает оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.