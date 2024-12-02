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Відключення світла у Києві — коли будуть обмеження завтра

2 грудня 2024 23:55
Аркадій Пастула - Редактор
Графік відключення світла у Києві завтра 3 грудня
Енергетик. Фото: ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор

Відключення світла завтра, 3 грудня, діятимуть у Києві. Вони будуть зранку до вечора. Людей закликають допомагати енергетикам.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram у понеділок, 2 грудня.

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За вказівкою Укренерго, у Києві будуть залучені стабілізаційні відключення світла для побутових споживачів з 07:00 до 21:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики!" — наголосив Попко.

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Допис КМВА. Фото: скриншот 

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що 3 грудня в Україні знову буде діяти графік відключень світла з 07:00 до 21:00.

Також Укренерго відновило лінію електропередачі, пошкоджену внаслідок ворожого обстрілу, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Київ електроенергія сфера енергетики Сергій Попко відключення світла графіки відключень світла

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