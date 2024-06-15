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Отключение света в Киеве — в Укрэнерго утешили жителей города прогнозом на завтра

15 июня 2024 23:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Укрэнерго проинформировали киевлян об отключениях в столице на 16 июня
Энергетик. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в воскресенье, 16 июня, не планируют использовать графики отключений электроэнергии. Сегодня украинцы уложились в лимиты Укрэнерго, поэтому потребности выключать свет пока нет.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook в субботу, 15 июня.

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"Завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго объяснили, что причина — снижение потребления в выходной день. А при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

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Скриншот поста Укрэнерго

Ранее стало известно, в какие часы будут выключать электроэнергию в Харькове на следующей неделе.

Также мы писали, что в Украине начнут выключать электроэнергию бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. Для этого их присоединят к другим линиям.

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свет
Киев
электроэнергия
энергетика
Укрэнерго
Минэнерго

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