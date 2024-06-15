В Укрэнерго проинформировали киевлян об отключениях в столице на 16 июня

Отключение света в Киеве — в Укрэнерго утешили жителей города прогнозом на завтра
В Киеве в воскресенье, 16 июня, не планируют использовать графики отключений электроэнергии. Сегодня украинцы уложились в лимиты Укрэнерго, поэтому потребности выключать свет пока нет.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook в субботу, 15 июня.
Отключение света в Киеве 16 июня
"Завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго объяснили, что причина — снижение потребления в выходной день. А при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.
Ранее стало известно, в какие часы будут выключать электроэнергию в Харькове на следующей неделе.
Также мы писали, что в Украине начнут выключать электроэнергию бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. Для этого их присоединят к другим линиям.
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