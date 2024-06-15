В Укренерго проінформували киян щодо відключень в столиці на 16 червня

Енергетик. Фото: ДТЕК

В Києві у неділю, 16 червня, не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Сьогодні українці вклалися в ліміти Укренерго, тому потреби вимикати світло наразі немає.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook у суботу, 15 червня.

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"Завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що причиною є зниження споживання у вихідний день. А при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Скриншот допису Укренерго

Раніше стало відомо, в які години будуть вимикати електроенергію у Харкові наступного тижня.

Також ми писали, що в Україні почнуть вимикати електроенергію побутовим споживачам, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури. Для цього їх приєднають до інших ліній.