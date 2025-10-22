Отключение света в Киеве 22 октября - графики ДТЭК

Мужчина в темноте. Фото иллюстративное: istock.com

В среду, 22 октября, в Киеве меняется режим подачи электроэнергии. По решению "Укрэнерго", столица переходит от экстренных отключений к стабилизационным графикам.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве

Как пишут в ДТЭК, электроснабжение теперь будут отключать по заранее составленному расписанию, а не в аварийном порядке.

Городские власти отмечают, что такое изменение позволит более прогнозируемо планировать потребление электроэнергии и уменьшит неудобства для жителей.

В случае каких-либо изменений киевлян обещают оперативно информировать через официальный телеграмм-канал. В то же время горожан призывают подписаться на канал и поделиться информацией с близкими, чтобы все были в курсе обновленных графиков.

Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Чтобы проверить, когда именно в вашем районе Киева могут выключить электроэнергию, воспользуйтесь официальными ресурсами энергетических компаний или их чат-ботами. Удобнее всего это сделать, введя свой адрес на сайтах Yasno или ДТЭК Киевские электросети — там сразу отобразится ваш актуальный график отключений.

Напомним, что в "Укрэнерго" сообщили, что в отдельных областях Украины начнут действовать графики плановых почасовых отключений света. Такое решение принято из-за серии масштабных российских атак, направленных на критическую энергетическую инфраструктуру страны.

