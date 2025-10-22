Видео
Видео

Отключение света в Киеве — появились графики

Отключение света в Киеве — появились графики

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 16:39
обновлено: 16:47
Отключение света в Киеве 22 октября - графики ДТЭК
Мужчина в темноте. Фото иллюстративное: istock.com

В среду, 22 октября, в Киеве меняется режим подачи электроэнергии. По решению "Укрэнерго", столица переходит от экстренных отключений к стабилизационным графикам.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Читайте также:
Відключення світла у Києві — з'явилися графіки - фото 1
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве

Как пишут в ДТЭК, электроснабжение теперь будут отключать по заранее составленному расписанию, а не в аварийном порядке.

Городские власти отмечают, что такое изменение позволит более прогнозируемо планировать потребление электроэнергии и уменьшит неудобства для жителей.

В случае каких-либо изменений киевлян обещают оперативно информировать через официальный телеграмм-канал. В то же время горожан призывают подписаться на канал и поделиться информацией с близкими, чтобы все были в курсе обновленных графиков.

Відключення світла у Києві — з'явилися графіки - фото 2
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Відключення світла у Києві — з'явилися графіки - фото 3
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Чтобы проверить, когда именно в вашем районе Киева могут выключить электроэнергию, воспользуйтесь официальными ресурсами энергетических компаний или их чат-ботами. Удобнее всего это сделать, введя свой адрес на сайтах Yasno или ДТЭК Киевские электросети — там сразу отобразится ваш актуальный график отключений.

Напомним, что в "Укрэнерго" сообщили, что в отдельных областях Украины начнут действовать графики плановых почасовых отключений света. Такое решение принято из-за серии масштабных российских атак, направленных на критическую энергетическую инфраструктуру страны.

До этого нардеп Ирина Фриз раскритиковала уровень защиты энергетических объектов Украины.

Киев электроэнергия отключения света блэкаут графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
