Відключення світла у Києві 22 жовтня - графіки ДТЕК

У середу, 22 жовтня, у Києві змінюється режим подачі електроенергії. За рішенням "Укренерго", столиця переходить від екстрених відключень до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Відключення світла у Києві

Як пишуть у ДТЕК, електропостачання тепер відключатимуть за заздалегідь складеним розкладом, а не в аварійному порядку.

Міська влада зазначає, що така зміна дозволить більш прогнозовано планувати споживання електроенергії та зменшить незручності для мешканців.

У разі будь-яких змін киян обіцяють оперативно інформувати через офіційний телеграм-канал. Водночас містян закликають підписатися на канал та поділитися інформацією з близькими, щоб усі були в курсі оновлених графіків.

Щоб перевірити, коли саме у вашому районі Києва можуть вимкнути електроенергію, скористайтеся офіційними ресурсами енергетичних компаній або їхніми чат-ботами. Найзручніше це зробити, ввівши свою адресу на сайтах Yasno чи ДТЕК Київські електромережі — там одразу відобразиться ваш актуальний графік відключень.

Нагадаємо, що в "Укренерго" повідомили, що в окремих областях України почнуть діяти графіки планових погодинних відключень світла. Таке рішення ухвалене через серію масштабних російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру країни.

До цього нардепка Ірина Фріз розкритикувала рівень захисту енергетичних об'єктів України.