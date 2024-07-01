ДТЭК сообщили, как будут работать графики отключения света в Киеве 2 июля

Человек во время отключения света. Фото: Reuters

В Киеве во вторник, 2 июля, почасовые отключения электроэнергии будут применяться на протяжении всех суток. В случае изменения в энергосистеме об этом будут информировать.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Отключение света в Киеве 2 июля

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Причиной ограничений электроснабжения является рост потребления из-за жары. В ДТЭК отметили, что оперативно будут информировать население в случае изменений.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Как узнать, когда не будет свет в вашем доме

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайте ДТЭК, указав название улицы и номер дома.

График отключений на сайте ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, веерные отключения света в Украине для промышленности и бытовых потребителей стали следствием энергетического террора России. Однако так не может продолжаться вечно, и в 2026 году ситуация с энергетикой в Украине стабилизируется.

Ранее мы писали, что в Укрэнерго порекомендовали средства подготовки к зимним отключениям электричества , в частности, для жильцов домов, где отопление зависит от электроэнергии.