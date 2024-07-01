ДТЕК повідомили, як працюватимуть графіки відключення світла в Києві 2 липня

Чоловік під час відключень світла. Фото: Reuters

У Києві у вівторок, 2 липня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися протягом всієї доби. У разі виникнення змін в енергосистемі про це будуть інформувати.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла в Києві 2 липня

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться в повідомленні.

Причиною обмежень електропостачання є зростання споживання через спеку. У ДТЕК зазначили, що оперативно інформуватимуть населення в разі змін.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як дізнатися, коли не буде світло у вашому будинку

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайті ДТЕК, вказавши назву вулиці та номер будинку.

Графік відключень на сайті ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, віялові відключення світла в Україні для промисловості та побутовим споживачам стали наслідком енергетичного терору Росії. Однак, так не може тривати вічно, й у 2026 році ситуація з енергетикою в Україні стабілізується.

Раніше ми писали, що в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.