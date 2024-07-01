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Відключення світла в Києві — ДТЕК поділилися графіками на завтра

1 липня 2024 22:04
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
ДТЕК повідомили, як працюватимуть графіки відключення світла в Києві 2 липня
Чоловік під час відключень світла. Фото: Reuters
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У Києві у вівторок, 2 липня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися протягом всієї доби. У разі виникнення змін в енергосистемі про це будуть інформувати. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК. 

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Відключення світла в Києві 2 липня

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться в повідомленні.

Причиною обмежень електропостачання є зростання споживання через спеку. У ДТЕК зазначили, що оперативно інформуватимуть населення в разі змін.

Відключення світла в Києві — ДТЕК поділилися графіками на завтра - фото 1
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як дізнатися, коли не буде світло у вашому будинку

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайті ДТЕК, вказавши назву вулиці та номер будинку.

Відключення світла в Києві — ДТЕК поділилися графіками на завтра - фото 2
Графік відключень на сайті ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, віялові відключення світла в Україні для промисловості та побутовим споживачам стали наслідком енергетичного терору Росії. Однак, так не може тривати вічно, й у 2026 році ситуація з енергетикою в Україні стабілізується.

Раніше ми писали, що в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.

Київ електроенергія електропостачання Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла світло

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