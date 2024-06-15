Графики отключений света в Киеве 15 июня

Женщина во время отключения света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в субботу, 15 июня, ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Графики отключений будут действовать с 08:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Киеве

По указанию Укрэнерго, графики отключений будут действовать сегодня с 08:00 до 23:00.

"Потребляйте электроэнергию разумно — помогите энергосистеме пройти этот трудный период", — говорится в сообщении.

Пост ДТЭК. Фото: t.me/dtek_ru

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на следующей неделе будет ощутимо сложнее. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также этой зимой Украина рискует оказаться в блэкауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение света.