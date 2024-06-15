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Отключение света в Киеве — когда сегодня будут действовать ограничения

15 июня 2024 09:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Графики отключений света в Киеве 15 июня
Женщина во время отключения света в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в субботу, 15 июня, ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Графики отключений будут действовать с 08:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго в Telegram.

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По указанию Укрэнерго, графики отключений будут действовать сегодня с 08:00 до 23:00.

"Потребляйте электроэнергию разумно — помогите энергосистеме пройти этот трудный период", — говорится в сообщении.

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Пост ДТЭК. Фото: t.me/dtek_ru

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на следующей неделе будет ощутимо сложнее. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также этой зимой Украина рискует оказаться в блэкауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение света.

отключения света
Киев
электроэнергия
ДТЭК
электроснабжение
Укрэнерго

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