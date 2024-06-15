Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Відключення світла в Києві — коли сьогодні діятимуть обмеження arrow

Відключення світла в Києві — коли сьогодні діятимуть обмеження

15 червня 2024 09:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Графіки відключень світла у Києві 15 червня
Жінка під час відключень світла у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві в суботу, 15 червня, запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки відключень діятимуть з 08:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК з посиланням на Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Відключення світла в Києві

За вказівкою Укренерго, графіки відключень будуть діяти сьогодні з 08:00 до 23:00.

"Споживайте електроенергію розумно — допоможіть енергосистемі пройти цей важкий період", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДТЕК. Фото: t.me/dtek_ua

Нагадаємо, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення світла. 

відключення світла
Київ
електроенергія
ДТЕК
електропостачання
Укренерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна