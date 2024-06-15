Графіки відключень світла у Києві 15 червня

Відключення світла в Києві — коли сьогодні діятимуть обмеження
У Києві в суботу, 15 червня, запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки відключень діятимуть з 08:00.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК з посиланням на Укренерго у Telegram.
Відключення світла в Києві
За вказівкою Укренерго, графіки відключень будуть діяти сьогодні з 08:00 до 23:00.
"Споживайте електроенергію розумно — допоможіть енергосистемі пройти цей важкий період", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.
Також цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення світла.
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