Графіки відключень світла у Києві 15 червня

Жінка під час відключень світла у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в суботу, 15 червня, запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки відключень діятимуть з 08:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК з посиланням на Укренерго у Telegram.

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За вказівкою Укренерго, графіки відключень будуть діяти сьогодні з 08:00 до 23:00.

"Споживайте електроенергію розумно — допоможіть енергосистемі пройти цей важкий період", — йдеться у повідомленні.

Допис ДТЕК. Фото: t.me/dtek_ua

Нагадаємо, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення світла.