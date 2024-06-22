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Отключение света в Киеве — когда завтра будут действовать графики

22 июня 2024 23:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Графики отключения света в Киеве на завтра, 23 июня
Женщина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в воскресенье, 23 июня, будут действовать графики почасовых отключений света. Их будут применять с 19:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram со ссылкой на "Укрэнерго".

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Отключение света в Киеве 23 июня

"По указанию Укрэнерго, завтра, 23 июня в столице графики почасовых отключений будут применяться только с 19:00 и до 23:00", — говорится в сообщении.

Людей призвали потреблять электроэнергию максимально экономно.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала о важности усиления противовоздушной обороны, быстрого восстановления и развития распределенной генерации по всей стране. Она отметила, что самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры.

Также оккупанты в ночь на субботу, 22 июня, в очередной раз совершили атаку на энергетику Украины. В результате обстрелов зафиксированы повреждения.

Киев
электроэнергия
сфера энергетики
электроснабжение
отключения света

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