Графіки відключення світла в Києві на завтра, 23 червня

Жінка під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 23 червня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх застосовуватимуть з 19:00 і до 23:00.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram з посиланням на "Укренерго".

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Відключення світла в Києві 23 червня

"За вказівкою Укренерго, завтра, 23 червня в столиці графіки погодинних відключень будуть застосовуватися лише з 19:00 і до 23:00", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла про важливість підсилення протиповітряної оборони, швидкого відновлення та розбудови розподіленої генерації по всій країні. Вона зазначила, що найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Також окупанти у ніч на суботу, 22 червня, вкотре здійснили атаку на енергетику України. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження.