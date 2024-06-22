Графіки відключення світла в Києві на завтра, 23 червня

Відключення світла в Києві — коли завтра діятимуть графіки
У Києві у неділю, 23 червня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх застосовуватимуть з 19:00 і до 23:00.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram з посиланням на "Укренерго".
Відключення світла в Києві 23 червня
"За вказівкою Укренерго, завтра, 23 червня в столиці графіки погодинних відключень будуть застосовуватися лише з 19:00 і до 23:00", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.
Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла про важливість підсилення протиповітряної оборони, швидкого відновлення та розбудови розподіленої генерації по всій країні. Вона зазначила, що найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.
Також окупанти у ніч на суботу, 22 червня, вкотре здійснили атаку на енергетику України. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження.
Читайте Новини.LIVE!