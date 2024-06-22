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Відключення світла в Києві — коли завтра діятимуть графіки

22 червня 2024 23:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Графіки відключення світла в Києві на завтра, 23 червня
Жінка під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві у неділю, 23 червня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх застосовуватимуть з 19:00 і до 23:00. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram з посиланням на "Укренерго".

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Відключення світла в Києві 23 червня

"За вказівкою Укренерго, завтра, 23 червня в столиці графіки погодинних відключень будуть застосовуватися лише з 19:00 і до 23:00", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла про важливість підсилення протиповітряної оборони, швидкого відновлення та розбудови розподіленої генерації по всій країні. Вона зазначила, що найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Також окупанти у ніч на суботу, 22 червня, вкотре здійснили атаку на енергетику України. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження.

Київ
електроенергія
сфера енергетики
електропостачання
відключення світла

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