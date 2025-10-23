Отключение электроэнергии 23 октября — график ДТЭК

Блэкаут в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 23 октября, на территории Киевской области будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. Как сообщили в ДТЭК, соответствующее решение принято по приказу НЭК "Укрэнерго". Ограничения будут продолжаться в течение дня — с 07:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Графики отключения электроэнергии в Киеве 23 октября

Энергетики призывают жителей области рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и предотвратить возможные экстренные отключения.

В компании отмечают, что в случае изменений графиков об этом оперативно сообщать в своем Telegram-канале.

Напомним, в Укрэнерго предупредили вчера, 22 октября, о применении графиков почасовых отключений электроэнергии в четверг, 23 октября.

