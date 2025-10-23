Видео
Україна
Видео

Отключение света в Киеве и Днепре — в ДТЭК обнародовали графики

Отключение света в Киеве и Днепре — в ДТЭК обнародовали графики

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 07:25
обновлено: 07:25
Отключение электроэнергии 23 октября — график ДТЭК
Блэкаут в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 23 октября, на территории Киевской области будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. Как сообщили в ДТЭК, соответствующее решение принято по приказу НЭК "Укрэнерго". Ограничения будут продолжаться в течение дня — с 07:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Читайте также:

Графики отключения электроэнергии в Киеве 23 октября

Энергетики призывают жителей области рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и предотвратить возможные экстренные отключения.

Графіки
Киевщина графики. Фото: ДТЭК
Графіки відключення ДТЕК
Отключения на Киевщине 23 октября. Фото: ДТЭК
Відключення електроенергії Київ
Днепропетровщина отключение. Фото: ДТЭК
Електроенергія графіки відключок ДТЕК
Графики стабилизационных отключений Днепропетровщина. Фото: ДТЭК
Графіки погодинних відключень 23 жовтня
Отключение электроэнергии в Киеве 23 октября. 23 октября: ДТЭК
Графіки відключення електроенергії 23 жовтня
Стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве 23 октября. Фото: ДТЭК

В компании отмечают, что в случае изменений графиков об этом оперативно сообщать в своем Telegram-канале.

Напомним, в Укрэнерго предупредили вчера, 22 октября, о применении графиков почасовых отключений электроэнергии в четверг, 23 октября.

Также читайте на Новини.LIVE о ТОП-5 лучших зарядных станций, которые помогут поддерживать работу дома или пользоваться бытовой техникой во время отключений.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
