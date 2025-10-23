Відключення електроенергії 23 жовтня — графік ДТЕК

Блекаут в Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 23 жовтня, на території Київської області діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Як повідомили у ДТЕК, відповідне рішення ухвалено за наказом НЕК "Укренерго". Обмеження триватимуть упродовж дня — з 07:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Енергетики закликають мешканців області раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години, щоб зменшити навантаження на мережу та запобігти можливим екстреним вимкненням.

Київщина графіки. Фото: ДТЕК

Відключення на Київщині 23 жовтня. Фото: ДТЕК

Дніпропетровщина відключення. Фото: ДТЕК

Графіки стабілізаційних відключень Дніпропетровщина. Фото: ДТЕК

Відключення електроенергії в Києві 23 жовтня. Фото: ДТЕК

Стабілізаційні відключення електроенергії в Києві 23 жовтня. Фото: ДТЕК

У компанії наголошують, що у разі змін графіків про це оперативно повідомлятимуть у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Укренерго попередили вчора, 22 жовтня, про застосування графіків погодинних відключень електроенергії у четвер, 23 жовтня.

