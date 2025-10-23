Відео
Головна Київ Відключення світла в Києві та Дніпрі — в ДТЕК оприлюднили графіки

Відключення світла в Києві та Дніпрі — в ДТЕК оприлюднили графіки

Дата публікації: 23 жовтня 2025 07:25
Оновлено: 07:25
Відключення електроенергії 23 жовтня — графік ДТЕК
Блекаут в Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 23 жовтня, на території Київської області діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Як повідомили у ДТЕК, відповідне рішення ухвалено за наказом НЕК "Укренерго". Обмеження триватимуть упродовж дня — з 07:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Графіки відключення електроенергії в Києві 23 жовтня

Енергетики закликають мешканців області раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години, щоб зменшити навантаження на мережу та запобігти можливим екстреним вимкненням.

Графіки
Київщина графіки. Фото: ДТЕК
Графіки відключення ДТЕК
Відключення на Київщині 23 жовтня. Фото: ДТЕК
Відключення електроенергії Київ
Дніпропетровщина відключення. Фото: ДТЕК
Електроенергія графіки відключок ДТЕК
Графіки стабілізаційних відключень Дніпропетровщина. Фото: ДТЕК
Графіки погодинних відключень 23 жовтня
Відключення електроенергії в Києві 23 жовтня. Фото: ДТЕК
Графіки відключення електроенергії 23 жовтня
Стабілізаційні відключення електроенергії в Києві 23 жовтня. Фото: ДТЕК

У компанії наголошують, що у разі змін графіків про це оперативно повідомлятимуть у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Укренерго попередили вчора, 22 жовтня, про застосування графіків погодинних відключень електроенергії у четвер, 23 жовтня. 

Також читайте на Новини.LIVE про ТОП-5 кращих зарядних станцій, які допоможуть підтримувати роботу вдома чи користуватися побутовою технікою під час відключень.

електроенергія Київська область Дніпропетровська область ДТЕК енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
