Відключення електроенергії 23 жовтня — графік ДТЕК

Відключення світла в Києві та Дніпрі — в ДТЕК оприлюднили графіки
У четвер, 23 жовтня, на території Київської області діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Як повідомили у ДТЕК, відповідне рішення ухвалено за наказом НЕК "Укренерго". Обмеження триватимуть упродовж дня — з 07:00 до 23:00.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Графіки відключення електроенергії в Києві 23 жовтня
Енергетики закликають мешканців області раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години, щоб зменшити навантаження на мережу та запобігти можливим екстреним вимкненням.
У компанії наголошують, що у разі змін графіків про це оперативно повідомлятимуть у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, в Укренерго попередили вчора, 22 жовтня, про застосування графіків погодинних відключень електроенергії у четвер, 23 жовтня.
