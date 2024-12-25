Отключение света в Киеве 25 декабря — график от ДТЭК

Отключение света в Киеве — в ДТЭК обновили график
Отключения света действуют в Киеве в среду, 25 декабря. Сейчас происходят вынужденные отключения.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Отключение света в Киеве
В ДТЭК объяснили, что вынужденные отключения — это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры.
"Сразу после снижения угрозы ракетного удара специалисты постепенно будут возвращать свет", — говорится в сообщении.
Графики отключения света:
Напомним, 25 декабря российские оккупанты атаковали энергетику Украины. Сейчас приняты меры по ограничению потребления.
Также в Одессе внедрили графики отключения света. Время ограничений может варьироваться в течение дня.
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