Відключення світла в Києві 25 грудня — графік від ДТЕК

Енергетики. Фото: ДТЕК

Відключення світла діють у Києві у середу, 25 грудня. Наразі відбуваються вимушені відключення.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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У ДТЕК пояснили, що вимушені відключення — це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

"Відразу після зниження загрози ракетного удару фахівці поступово будуть повертати світло", — йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла:

Графік відключення світла в Києві. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла в Києві. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти атакували енергетику України. Наразі вжиті заходи щодо обмеження споживання.

Також в Одесі впровадили графіки відключення світла. Час обмежень може варіюватися протягом дня.