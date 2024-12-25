Відключення світла в Києві 25 грудня — графік від ДТЕК

Відключення світла в Києві — у ДТЕК оновили графік
Відключення світла діють у Києві у середу, 25 грудня. Наразі відбуваються вимушені відключення.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Відключення світла в Києві
У ДТЕК пояснили, що вимушені відключення — це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.
"Відразу після зниження загрози ракетного удару фахівці поступово будуть повертати світло", — йдеться у повідомленні.
Графіки відключення світла:
Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти атакували енергетику України. Наразі вжиті заходи щодо обмеження споживання.
Також в Одесі впровадили графіки відключення світла. Час обмежень може варіюватися протягом дня.
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