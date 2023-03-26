Открытие бегового сезона: ради кого бежали "десятку несокрушимости"

Благотворительный забег в Киеве

В Киеве открыли беговой сезон благотворительным пробегом. Дистанцию пять и десять километров преодолевали сотни людей, которые поддержали Вооруженные Силы Украины.

Среди участников была и команда Новини.LIVE.

Благотворительный пробег в Киеве

В Киеве на ВДНХ состоялся первый забег сезона. Более 700 участников добавили расстояние в пять и десять километров. Половину собранных средств перечислят в ВСУ. В частности, закупят авто для третьей отдельной штурмовой бригады, защищающей Бахмут.

Команда Новини.LIVE также присоединилась к марафону. Мы посвятили Благотворительный забег "День 396: Киевская десятка Несокрушимости" нашему коллеге Евгению Сакуну, погибшему 1 марта прошлого года от ракетного удара в главную телебашню столицы.

Организаторы забега Run Ukraine отмечают — сезон открыли помощью армии и будут так работать до победы. Сегодня несколько тысяч человек бежали не только в Киеве, но и в нескольких городах Европы. И к концу бегового сезона все забеги будут донатами.

Напомним, недавно во время благотворительного аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины фотография "Генерал Валерий Залужный в Верховной Раде Украины" с автографом Главнокомандующего ВСУ была продана за 83 800 грн. Все средства по продаже пойдут в поддержку военных города-крепости Бахмут.

Фото: Новини.LIVE