Открытие бегового сезона: ради кого бежали "десятку несокрушимости"
В Киеве открыли беговой сезон благотворительным пробегом. Дистанцию пять и десять километров преодолевали сотни людей, которые поддержали Вооруженные Силы Украины.
Среди участников была и команда Новини.LIVE.
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Благотворительный пробег в Киеве
В Киеве на ВДНХ состоялся первый забег сезона. Более 700 участников добавили расстояние в пять и десять километров. Половину собранных средств перечислят в ВСУ. В частности, закупят авто для третьей отдельной штурмовой бригады, защищающей Бахмут.
Команда Новини.LIVE также присоединилась к марафону. Мы посвятили Благотворительный забег "День 396: Киевская десятка Несокрушимости" нашему коллеге Евгению Сакуну, погибшему 1 марта прошлого года от ракетного удара в главную телебашню столицы.
Организаторы забега Run Ukraine отмечают — сезон открыли помощью армии и будут так работать до победы. Сегодня несколько тысяч человек бежали не только в Киеве, но и в нескольких городах Европы. И к концу бегового сезона все забеги будут донатами.
Напомним, недавно во время благотворительного аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины фотография "Генерал Валерий Залужный в Верховной Раде Украины" с автографом Главнокомандующего ВСУ была продана за 83 800 грн. Все средства по продаже пойдут в поддержку военных города-крепости Бахмут.
Фото: Новини.LIVE