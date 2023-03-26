Відкриття бігового сезону: заради кого бігли "десятку незламності"
У Києві відкрили біговий сезон благодійним пробігом. Дистанцію п'ять та десять кілометрів долали сотні людей, які цим підтримали Збройні Сили України.
Серед учасників була і команда Новини.LIVE.
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Благодійний пробіг у Києві
У Києві на ВДНГ відбувся перший забіг сезону. Понад 700 учасників додали відстань в п'ять та десять кілометрів. Половину зібраних коштів перерахують на ЗСУ. Зокрема, закуплять авто для третьої окремої штурмової бригади, яка захищає Бахмут.
Команда Новини.LIVE також долучилася до марафону. Ми присвятили Благодійний забіг "День 396: Київська десятка Незламності" нашому колезі Євгенію Сакуну, який загинув 1 березня минулого року від ракетного удару у головну телевежу столиці.
Організатори забігу Run Ukraine наголошують — сезон відкрили допомогою армії і так працюватимуть до перемоги. Сьогодні кілька тисяч людей бігли не лише в Києві, а в кількох містах Європи. І до кінця бігового сезону усі забіги будуть донатами.
Нагадаємо, нещодавно під час благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України фотографія "Генерал Валерій Залужний у Верховній Раді України" з автографом Головнокомандувача ЗСУ була продана за 83 800 грн. Усі кошти з продажу підуть на підтримку військових міста-фортеці Бахмут.
Фото: Новини.LIVE