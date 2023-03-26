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Відкриття бігового сезону: заради кого бігли "десятку незламності"

26 березня 2023 13:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Благодійний забіг у Києві
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві відкрили біговий сезон благодійним пробігом. Дистанцію п'ять та десять кілометрів долали сотні людей, які цим підтримали Збройні Сили України. 

Серед учасників була і команда Новини.LIVE

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Благодійний пробіг у Києві

У Києві на ВДНГ відбувся перший забіг сезону. Понад 700 учасників додали відстань в п'ять та десять кілометрів. Половину зібраних коштів перерахують на ЗСУ. Зокрема, закуплять авто для третьої окремої штурмової бригади, яка захищає Бахмут. 

Благодійни забіг в Києві

Благодійни забіг в Києві

Благодійни забіг в Києві

Благодійни забіг в Києві

Команда Новини.LIVE також долучилася до марафону. Ми присвятили Благодійний забіг "День 396: Київська десятка Незламності" нашому колезі Євгенію Сакуну, який загинув 1 березня минулого року від ракетного удару у головну телевежу столиці.

Благодійни забіг в Києві

Організатори забігу Run Ukraine наголошують — сезон відкрили допомогою армії і так працюватимуть до перемоги. Сьогодні кілька тисяч людей бігли не лише в Києві, а в кількох містах Європи. І до кінця бігового сезону усі забіги будуть донатами.

Нагадаємо, нещодавно під час благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України фотографія "Генерал Валерій Залужний у Верховній Раді України" з автографом Головнокомандувача ЗСУ була продана за 83 800 грн. Усі кошти з продажу підуть на підтримку військових міста-фортеці Бахмут.

Фото: Новини.LIVE

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