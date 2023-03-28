Катя Кондратьева устроила на вокзале фотосессию за донат для "Железной семьи"

Катя Кондратьева за работой

Известная украинская фотограф-портретист с мировым именем устроила благотворительную фотосъемку на вокзале Киев-Пассажирский за донат. Заработанные денежные средства отправят на благотворительность.

Приобщиться к благотворительной акции можно во вторник до 17:00 на вокзале Киев-Пассажирский.

Об акции

Известно, что донаты пришлют на "Железную семью" (фонд помощи семьям погибших и раненых на войне железнодорожников) и проект "Птицы" благотворительного фонда "Почувствуй" (на тактическую и гражданскую медицину на деоккупированных территориях).

"Благотворительная акция проходит именно здесь, ведь это символическое место. Ведь фотосессию проводят перед табло с рейсами в деоккупированные места и, к сожалению, все еще оккупированные. Именно сюда проходят многие наши иностранные гости и смотрят на это табло, которое является символом нашего стремления вернуть эти города", — говорит спикер пассажирского направления Укрзализныци Анастасия Золотарева.

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE