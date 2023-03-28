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Известный фотограф Катя Кондратьева устроила благотворительную съемку на киевском вокзале

28 марта 2023 17:14
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Катя Кондратьева устроила на вокзале фотосессию за донат для "Железной семьи"
Катя Кондратьева за работой
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Известная украинская фотограф-портретист с мировым именем устроила благотворительную фотосъемку на вокзале Киев-Пассажирский за донат. Заработанные денежные средства отправят на благотворительность.

Приобщиться к благотворительной акции можно во вторник до 17:00 на вокзале Киев-Пассажирский.

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Об акции

Известно, что донаты пришлют на "Железную семью" (фонд помощи семьям погибших и раненых на войне железнодорожников) и проект "Птицы" благотворительного фонда "Почувствуй" (на тактическую и гражданскую медицину на деоккупированных территориях).

"Благотворительная акция проходит именно здесь, ведь это символическое место. Ведь фотосессию проводят перед табло с рейсами в деоккупированные места и, к сожалению, все еще оккупированные. Именно сюда проходят многие наши иностранные гости и смотрят на это табло, которое является символом нашего стремления вернуть эти города", — говорит спикер пассажирского направления Укрзализныци Анастасия Золотарева.

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Катя Кондратьева благотворительная фотосессия

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

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