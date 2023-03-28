Катя Кондратьєва влаштувала на вокзалі фотосесію за донат для "Залізної родини"

Катя Кондратьєва за роботою

Відома українська фотографка-портретистка зі світовим ім'ям влаштувала благодійну фотозйомку на вокзалі Київ-Пасажирський за донат. Зароблені кошти відправлять на благодійність.

Долучитись до благодійної акції можна у вівторок до 17:00 на вокзалі Київ-Пасажирський.

Про акцію

Відомо, що донати надішлють на "Залізну родину" (фонд допомоги сім’ям загиблих і поранених на війні залізничників) та проєкт "Птахи" благодійного фонду "Відчуй" (на тактичну та цивільну медицину на деокупованих територіях).

"Благодійна акція проходить саме тут, адже це символічне місце. Адже фотосесію проводять перед табло з рейсами до деокупованих місць і з, на жаль, все ще окупованих. Саме сюди проходять багато наших іноземних гостей і дивляться на це табло, яке є символом нашого прагнення повернути ці міста", — каже речниця пасажирського напрямку Укрзалізниці Анастасія Золотарьова.

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE