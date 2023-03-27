Известная украинская фотограф проведет фотосессию на вокзале Киева: куда пойдут средства
В столице на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" известная фотограф Екатерина Кондратьева проведет благотворительную фотосессию. Деньги пойдут двом фондам помощи пострадавшим от войны.
Об этом сообщила сама фотограф на своей Instagram-странице.
-
В Мариуполе взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов
-
Племянница принцессы Дианы вышла замуж: фото и подробности церемонии
-
В Ровенской области сообщили подозрение директору компании, который незаконно добывал гранит
-
В Одессе реставрировали уникальную дубовую дверь конца XIX века
-
Мудрика раскритиковали после поражения сборной Украины в Англии
-
Бывшему командиру донецкого "Беркута" объявили подозрение: детали
-
Экс-премьер Болгарии рассказал, какую сумму удалось заработать стране на оружии для Украины
-
Из-за ухудшения погодных условий враг завел корабли в пункты базирования
-
Украинские танкисты завершили обучение в Британии на Challenger 2
-
Президент Израиля призвал отменить судебную реформу Нетаньяху после массовых протестов
Фотосессия на вокзале "Киев-Пассажирский"
В Киеве на главном железнодорожном вокзале города пройдет фотосессия. Пройдет фотосессия 28 марта, с 12:00 до 17:00.
Организатором сессии является известная в мире украинская фотография Екатерина Кондратьева.
"Киевский вокзал сыграл историческую роль в жизни многих из нас. И я даже не могла представить другой локации для того, чтобы зафиксировать изменения, читаемые по глазам. Я с нетерпением жду возможности сделать глубокие портреты каждому, кто придет", — подчеркнула художница.
Донат на нужды пострадавших от войны
Все средства, собранные во время фотосессии, будут переданы двум благотворительным фондам.
Во-первых, речь идет о фонде "Залізна сім'я" (фонд помощи семьям погибших и раненых на войне железнодорожников).
Также средства пойдут проекту "Птахи" благотворительного фонда "Відчуй" (на тактическую и гражданскую медицину на деоккупированных территориях).
Напомним, что во время благотворительного аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины фотография "Генерал Валерий Залужный в Верховной Раде Украины" с автографом Главнокомандующего ВСУ была продана за 83 800 грн.
Фото: Instagram Кондратьевой