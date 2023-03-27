Известная украинская фотограф проведет фотосессию на вокзале Киева: куда пойдут средства

Фотограф Екатерина Кондратьева

В столице на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" известная фотограф Екатерина Кондратьева проведет благотворительную фотосессию. Деньги пойдут двом фондам помощи пострадавшим от войны.

Об этом сообщила сама фотограф на своей Instagram-странице.

Фотосессия на вокзале "Киев-Пассажирский"

В Киеве на главном железнодорожном вокзале города пройдет фотосессия. Пройдет фотосессия 28 марта, с 12:00 до 17:00.

Организатором сессии является известная в мире украинская фотография Екатерина Кондратьева.

"Киевский вокзал сыграл историческую роль в жизни многих из нас. И я даже не могла представить другой локации для того, чтобы зафиксировать изменения, читаемые по глазам. Я с нетерпением жду возможности сделать глубокие портреты каждому, кто придет", — подчеркнула художница.

Донат на нужды пострадавших от войны

Все средства, собранные во время фотосессии, будут переданы двум благотворительным фондам.

Во-первых, речь идет о фонде "Залізна сім'я" (фонд помощи семьям погибших и раненых на войне железнодорожников).

Также средства пойдут проекту "Птахи" благотворительного фонда "Відчуй" (на тактическую и гражданскую медицину на деоккупированных территориях).

Напомним, что во время благотворительного аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины фотография "Генерал Валерий Залужный в Верховной Раде Украины" с автографом Главнокомандующего ВСУ была продана за 83 800 грн.

Фото: Instagram Кондратьевой