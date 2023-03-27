Відома українська фотографиня проведе благодійну фотосесію на вокзалі Києва: куди підуть кошти
У столиці на залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський" відома фотографиня Катерина Кондратьєва проведе благодійну фотосесію. Гроші спрямують двом фондам допомоги постраждалим від війни.
Про це повідомила сама фотографиня на своїй Instagram-сторінці.
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Фотосесія на вокзалі "Київ-Пасажирський"
У Києві на головному залізничному вокзалі міста відбудеться фотосесія. Її проведуть 28 березня, з 12:00 до 17:00.
Організатором сесії є відома у світі українська фотографиня Катерина Кондратьєва.
"Київський вокзал зіграв історичну роль в житті багатьох з нас. І я навіть не могла уявити іншої локації для того, щоб зафіксувати зміни, які читаються по очах. Я з нетерпінням чекаю на можливість зробити глибокі портрети кожному, хто завітає", — наголосила мисткиня.
Донат на потреби постраждалих від війни
Усі кошти, зібрані під час фотосесії, будуть передані двом благодійним фондам.
По-перше, йдеться про фонд "Залізна родина" (фонд допомоги сім’ям загиблих і поранених на війні залізничників).
Також кошти підуть проєкту "Птахи" благодійного фонду "Відчуй" (на тактичну та цивільну медицину на деокупованих територіях).
Нагадаємо, що під час благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України фотографія "Генерал Валерій Залужний у Верховній Раді України" з автографом Головнокомандувача ЗСУ була продана за 83 800 грн.
Фото: Instagram Кондратьєвої