Известный журналист прокомментировал скандал с уклоняющимися от мобилизации депутатами Киевсовета

Владимир Бойко. Фото: google.com

Журналист и писатель Владимир Бойко прокомментировал нашумевший скандал с уклоняющимися от военной службы киевскими депутатами. Напомним, им уже вручили подозрение.

Свои мнения на этот счет Владимир Бойко написал на своей Facebook-странице.

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По словам журналиста, расследование ведется по четырем депутатам от "Европейской солидарности". Также он добавляет, что именно эти местные депутаты были фиктивно зачислены в ту же воинскую часть, где служил Бойко.

"Представьте мое удивление, когда оказалось, что Омелян — это мой боевой собрат вместе с генерал-майором Турчиновым, генерал-полковником Бурбой, капитаном Луценко и еще десятком таких же аферистов, которые в прошлом году проходили фиктивную службу в нашей воинской части. По четырем из них (депутаты Киевсовета от "Европейской солидарности") сейчас расследуется уголовное производство", — пишет Бойко.

Владимир Бойко прокомментировал скандал с уклоняющимися от мобилизации депутатами Киевсовета. Скриншот

Журналист также заявляет, что Омелян в помещении штаба "ЕС" на улице Лаврской в Киеве находился менее месяца и в конце марта 2022 года перебрался в другое место.

"Это случилось потому, что, как оказалось, наш батальон Порошенко использовал не только для того, чтобы оформить на фиктивную службу своих охранников, а также Турчинова, Бурбу, Омеляна или того же Луценко, но и для того, чтобы попытаться перевести на ВСУ расходы на оплату аренды своего офиса. Штаб съехал, а приказы на зачисление на военную службу остались — вот так Омелян и стал "участником боевых действий". Поэтому из-за границы ему лучше не возвращаться — может получить очередное подозрение", — отметил Владимир Бойко.

Напомним, ранее мы писали, что депутаты Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы. Государственное бюро расследований сообщило столичным чиновникам о подозрении. Как сообщало следствие, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТрО, трое из которых являются столичными депутатами, а также один помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.