Відомий журналіст прокоментував скандал з депутатами Київради, які ухилялися від мобілізації

Володимир Бойко. Фото: google.com

Журналіст та письменник Володимир Бойко прокоментував нашумівший скандал із київськими депутатами, які ухилялися від військової служби. Нагадаємо, їм уже вручили підозру.

Свої думки з цього приводу Володимир Бойко написав на своїй Facebook-сторінці.

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За словами журналіста, рослідування ведеться щодо чотирьох депутатів від "Європейської солідарності". Також він додає, що саме ці місцеві депутати були фіктивно зачислені до тієї ж військової частини, де служив Бойко.

"Уявіть моє здивування, коли виявилося, що Омелян — це мій бойовий побратим разом з генерал-майором Турчиновим, генерал-полковником Бурбою, капітаном Луценком та ще десятком таких же аферистів, які торік проходили фіктивну службу в нашій військовій частині. Щодо чотирьох із них (депутати Київради від "Європейської солідарності") зараз розслідується кримінальне провадження", — пише Бойко.

Володимир Бойко прокоментував скандал із депутатами Київради, які ухилялияь від мобілізації. Скриншот

Журналіст також заявляє, що Омелян у приміщенні штабу "ЄС" на вулиці Лаврській у Києві перебував менше місяця й наприкінці березня 2022 року перебрався в інше місце.

"Це трапилося тому, що, як виявилося, наш батальйон Порошенко використав не тільки для того, щоби оформити на фіктивну службу своїх охоронців, а також Турчинова, Бурбу, Омеляна чи того ж Луценка, а й для того, щоби спробувати перекласти на ЗСУ витрати на оплату оренди свого офісу. Штаб з’їхав, а накази на зарахування на військову службу залишилися — ось так Омелян і став "учасником бойових дій". Тому з-за кордону йому краще не повертатися — може отримати чергову підозру", — зазначив Володимир Бойко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби. Державне бюро розслідувань повідомило столичним посадовцям про підозру. Як повідомляло слідство, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТрО, троє з яких є столичними депутатами, а також один помічник депутата Київради протягом року не зʼявлялися на військову службу.