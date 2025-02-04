Режиссер Александр Балабан был отстранен от работы в КНУКиИ после обвинений в харассменте — что говорят студентки

Режиссер и преподаватель Александр Балабан. Фото: КНУКиИ

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) уволил режиссера и преподавателя Александра Балабана после обвинений в недопустимом поведении и унижении студентов. Руководство учебного заведения также приняло решение усилить контроль за соблюдением этических норм.

Об этом говорится в сообщении Института кино и телевидения КНУКиИ в Facebook.

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Что известно о скандале

Администрация факультета заявила, что не может игнорировать информацию, которая распространяется по соцсетям, и стремится проверить ее достоверность. При этом указано, что Балабан больше не работает в университете с 3 февраля.

Руководство учебного заведения также приняло решение усилить контроль за соблюдением этических норм среди преподавателей и студентов, а также организовать тренинги и вебинары для повышения осведомленности о границах допустимого поведения в образовательном процессе.

Скандал в институте разгорелся после заявлений актрисы и бывшей студентки Балабана Елизаветы Яковишиной. Она рассказала, что преподаватель позволял себе унизительные высказывания в адрес студенток и даже проводил им "антицеллюлитные массажи" в аудиториях. Также она заявила, что Балабан якобы обсуждал с ней ее личную жизнь и давал советы по выбору партнера.

Еще одна выпускница, Елизавета Павленко, рассказала, что во время занятий Балабан без предупреждения якобы стянул с нее майку, а также заставлял студенток не носить бюстгальтеры, объясняя это "раскрытием актерских способностей". По ее словам, преподаватель неоднократно унижал студентов, а его старшие ученики поддерживали такие методы.

Ранее мы писали, что режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса отстранили от преподавания в КНУТКиТ им. Университет начал служебное расследование после того, как студентки пожаловались на его неподобающее поведение и домогательства.

А известная украинская актриса Ольга Сумская шокировала признаниями о домогательствах со стороны режиссеров.