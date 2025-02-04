Режисер Олександр Балабан був відсторонений від роботи в КНУКіМ після звинувачень у харасменті — що кажуть студентки

Режисер та викладач Олександр Балабан. Фото: КНУКіМ

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) звільнив режисера та викладача Олександра Балабана після звинувачень у неприпустимій поведінці та приниженні студентів. Керівництво навчального закладу також ухвалило рішення посилити контроль за дотриманням етичних норм.

Про це йдеться у повідомленні Інституту кіно і телебачення КНУКіМ у Facebook.

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Що відомо про скандал

Адміністрація факультету заявила, що не може ігнорувати інформацію, яка шириться соцмережами, та прагне перевірити її достовірність. При цьому зазначено, що Балабан більше не працює в університеті з 3 лютого.

Керівництво навчального закладу також ухвалило рішення посилити контроль за дотриманням етичних норм серед викладачів і студентів, а також організувати тренінги та вебінари для підвищення обізнаності щодо меж допустимої поведінки в освітньому процесі.

Скандал в інституті розгорівся після заяв акторки та колишньої студентки Балабана Єлизавети Яковишиної. Вона розповіла, що викладач дозволяв собі принизливі висловлювання на адресу студенток і навіть проводив їм "антицелюлітні масажі" в аудиторіях. Також вона заявила, що Балабан начебто обговорював із нею її особисте життя та давав поради щодо вибору партнера.

Ще одна випускниця, Єлизавета Павленко, розповіла, що під час занять Балабан без попередження нібито стягнув із неї майку, а також змушував студенток не носити бюстгальтери, пояснюючи це "розкриттям акторських здібностей". За її словами, викладач неодноразово принижував студентів, а його старші учні підтримували такі методи.

Раніше ми писали, що режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса усунули від викладання в КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Університет розпочав службове розслідування після того, як студентки поскаржилися на його неналежну поведінку та домагання.

А відома українська акторка Ольга Сумська шокувала зізнаннями про домагання з боку режисерів.