Мошенничество с квартирами - в Киеве телеэксперт провернул аферу

Известного телеэксперта подозревают в квартирной афере — тот мог лишить пенсионерку жилья в Киеве
В Киеве мужчина подделал завещание и свидетельство о смерти пенсионерки, а также завладел ее квартирой. В мошенничестве заподозрили телеэксперта по квартирным аферам.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в пятницу, 26 июля.
Что известно о подозреваемом
По данным правоохранителей, подозреваемому 48 лет. Он часто выступал в качестве эксперта по квартирным аферам на телевидении. Там рассказывал о самых распространенных схемах завладения жильем и объяснял, и как действуют мошенники.
Детали мошеннической схемы
В прокуратуре отметили, что мужчина подделал завещание и свидетельство о смерти 71-летней пенсионерки.
Завещание касалось квартиры в Печерском районе Киева, которую мужчина несколько лет сдавал в аренду.
"Несмотря на то, что женщину незаконно лишили жилья и признали умершей еще в 2018 году, с заявлением в правоохранительные органы она обратилась только в конце 2023 года", — говорится в сообщении.
Правоохранители добавляют, что все это время пенсионерка не имела доступа к квартире и фактически была бездомной.
"Ей назначен бесплатный защитник и принимаются меры по восстановлению документов и вселению женщины в ее квартиру", — подчеркивают в пресс-службе прокуратуры.
Отдельно подчеркивается, что во время следственных действий у телеэксперта были найдены еще девять заявлений о принятии наследства от пожилых людей.
"Сейчас ему сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", — подытожили в прокуратуре.
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