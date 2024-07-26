Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Известного телеэксперта подозревают в квартирной афере — тот мог лишить пенсионерку жилья в Киеве arrow

Известного телеэксперта подозревают в квартирной афере — тот мог лишить пенсионерку жилья в Киеве

26 июля 2024 15:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мошенничество с квартирами - в Киеве телеэксперт провернул аферу
Киевская пятиэтажка. Иллюстративный фото: OLX
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Киеве мужчина подделал завещание и свидетельство о смерти пенсионерки, а также завладел ее квартирой. В мошенничестве заподозрили телеэксперта по квартирным аферам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в пятницу, 26 июля.

Читайте также:

Что известно о подозреваемом

По данным правоохранителей, подозреваемому 48 лет. Он часто выступал в качестве эксперта по квартирным аферам на телевидении. Там рассказывал о самых распространенных схемах завладения жильем и объяснял, и как действуют мошенники.

Афера с квартирами
Подозреваемый в мошенничестве с квартирой. Фото: Киевская городская прокуратура

Детали мошеннической схемы

В прокуратуре отметили, что мужчина подделал завещание и свидетельство о смерти 71-летней пенсионерки.

Завещание касалось квартиры в Печерском районе Киева, которую мужчина несколько лет сдавал в аренду.

"Несмотря на то, что женщину незаконно лишили жилья и признали умершей еще в 2018 году, с заявлением в правоохранительные органы она обратилась только в конце 2023 года", — говорится в сообщении.

Мошенничество с Квартирами в Киеве
Вещественные доказательства. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители добавляют, что все это время пенсионерка не имела доступа к квартире и фактически была бездомной.

"Ей назначен бесплатный защитник и принимаются меры по восстановлению документов и вселению женщины в ее квартиру", — подчеркивают в пресс-службе прокуратуры.

Отдельно подчеркивается, что во время следственных действий у телеэксперта были найдены еще девять заявлений о принятии наследства от пожилых людей.

"Сейчас ему сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", — подытожили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в Житомире трое злоумышленников пытались ворваться в квартиру. Прокуратура возбудила уголовное производство по факту хулиганских действий.

А во Львове злоумышленник обманным путем завладел деньгами военнослужащих. Мужчина пообещал пригнать автомобиль из-за границы для нужд бригады и скрылся после получения денег. Подозреваемого в мошенничестве ждет суд.

Киев суд квартиры мошенничество прокуратура подозрение преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына