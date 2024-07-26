Мошенничество с квартирами - в Киеве телеэксперт провернул аферу

Киевская пятиэтажка. Иллюстративный фото: OLX

В Киеве мужчина подделал завещание и свидетельство о смерти пенсионерки, а также завладел ее квартирой. В мошенничестве заподозрили телеэксперта по квартирным аферам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в пятницу, 26 июля.

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Что известно о подозреваемом

По данным правоохранителей, подозреваемому 48 лет. Он часто выступал в качестве эксперта по квартирным аферам на телевидении. Там рассказывал о самых распространенных схемах завладения жильем и объяснял, и как действуют мошенники.

Подозреваемый в мошенничестве с квартирой. Фото: Киевская городская прокуратура

Детали мошеннической схемы

В прокуратуре отметили, что мужчина подделал завещание и свидетельство о смерти 71-летней пенсионерки.

Завещание касалось квартиры в Печерском районе Киева, которую мужчина несколько лет сдавал в аренду.

"Несмотря на то, что женщину незаконно лишили жилья и признали умершей еще в 2018 году, с заявлением в правоохранительные органы она обратилась только в конце 2023 года", — говорится в сообщении.

Вещественные доказательства. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители добавляют, что все это время пенсионерка не имела доступа к квартире и фактически была бездомной.

"Ей назначен бесплатный защитник и принимаются меры по восстановлению документов и вселению женщины в ее квартиру", — подчеркивают в пресс-службе прокуратуры.

Отдельно подчеркивается, что во время следственных действий у телеэксперта были найдены еще девять заявлений о принятии наследства от пожилых людей.



"Сейчас ему сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", — подытожили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в Житомире трое злоумышленников пытались ворваться в квартиру. Прокуратура возбудила уголовное производство по факту хулиганских действий.

А во Львове злоумышленник обманным путем завладел деньгами военнослужащих. Мужчина пообещал пригнать автомобиль из-за границы для нужд бригады и скрылся после получения денег. Подозреваемого в мошенничестве ждет суд.