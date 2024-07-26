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Відомого телеексперта підозрюють у квартирній афері — той міг позбавити у Києві житла пенсіонерку

26 липня 2024 15:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Шахрайство з квартирами — у Києві телеексперт провернув аферу
Київська п'ятиповерхівка. Ілюстративне фото: OLX
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві чоловік підробив заповіт та свідоцтво про смерть пенсіонерки і заволодів її квартирою. У шахрайстві запідозрили телеексперта з квартирних афер.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у п'ятницю, 26 липня.

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Що відомо про підозрюваного

За даними правоохоронців, підозрюваному 48 років. Він часто виступав у якості експерта з квартирних афер на телебаченні. Там розповідав про найпоширеніші схеми заволодіння житлом і пояснював, і як діють шахраї.

Афера з Квартирами
Підозрюваний у шахрайстві з квартирою. Фото: Київська міська прокуратура

Деталі шахрайської схеми

У прокуратурі зазначили, що чоловік підробив заповіт і свідоцтво про смерть 71-річної пенсіонерки.

Заповіт стосувався квартири у Печерському районі Києва, яку чоловік кілька років здавав в оренду.

"Попри те, що жінку незаконно позбавили житла і визнали померлою ще 2018 року, із заявою до правоохоронних органів вона звернулась лише наприкінці 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Шахрайство з Квартирами у Києві
Речові докази. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці додають, що весь цей час пенсіонерка не мала доступу до квартири і фактично була безхатьком.

"Їй призначено безоплатного захисника та вживаються заходи із відновлення документів та вселення жінки до її квартири", — наголошують у пресслужбі прокуратури.

Окремо підкреслюється, що під час слідчих дії у телеексперта було знайдено ще дев'ять заяв про прийняття спадщини від літніх людей.
  
"Наразі йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років", — підсумували у прокуратурі.

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі троє зловмисників намагалися ввірватися в квартиру. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.

А у Львові зловмисник обманним шляхом заволодів грошима військовослужбовців. Чоловік пообіцяв пригнати автівку з-за кордону для потреб бригади та зник після отримання грошей. На підозрюваного в шахрайстві чекає суд. 

Київ суд квартири шахрайство прокуратура підозра злочин

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