В Киевской области разоблачили супругов контрабандистов: фото

Задержанные отправляли ценные вещи по почте за границу

Правоохранители в Киевской области подозревают мужчину и женщину, которые отправили почтой старинные монеты, в контрабанде. Супруги отправляли монеты под видом документов.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры двум жителям Киевщины объявлено о подозрении по факту контрабанды культурных ценностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины).

По данным следствия, супруги из г. Фастова через оператора международных почтовых отправлений незаконно отправили в США старинные монеты под видом документов.

"Согласно заключению экспертов, подозреваемые отправили 210 монет Римской империи и Крымского ханства. Они составляют коллекцию археологических предметов первой половины I века н.э. — XVI века н.э. и относятся к культурным ценностям. В ходе таможенного досмотра обнаружены скрыты от таможенного контроля культурных ценностей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время обыска по месту жительства супруги выявили и изъяли значительное количество древних монет, мобильные телефоны, сим-карты и доказательства осуществления международных отправлений.

Напомним, ранее на пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" таможенники задержали иностранца. Он пытался незаконно вывезти в Молдову ценные вещи.