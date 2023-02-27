На Київщині викрили подружжя контрабандистів: фото

Затримані відправляли цінні речі поштою за кордон

Правоохоронці на Київщині підозрюють чоловікова та жінку, які відправили поштою старовинні монети, у контрабанді. Подружжя відправляло монети під виглядом документів.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Подробиці

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру за фактом контрабанди культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

За даними слідства, подружжя з м. Фастова через оператора міжнародних поштових відправлень незаконно відправило до США старовинні монети під виглядом документів.

"Згідно з висновком експертів, підозрювані відправили 210 монет Римської імперії та Кримського ханства. Вони становлять колекцію археологічних предметів першої половини I століття н.е. – XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей. В ході митного огляду виявлено приховані від митного контролю культурні цінності", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання подружжя було виявлено та вилучено значну кількість стародавніх монет, мобільні телефони, сім-карти та докази здійснення міжнародних відправлень.

Нагадаємо, раніше на пункті пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" митники затримали іноземця. Він намагався незаконно вивезти до Молдови цінні речі.