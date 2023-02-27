На Київщині викрили подружжя контрабандистів: фото

Відправляли поштою за кордон старовинні монети: на Київщині викрили подружжя контрабандистів
Правоохоронці на Київщині підозрюють чоловікова та жінку, які відправили поштою старовинні монети, у контрабанді. Подружжя відправляло монети під виглядом документів.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
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Подробиці
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру за фактом контрабанди культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).
За даними слідства, подружжя з м. Фастова через оператора міжнародних поштових відправлень незаконно відправило до США старовинні монети під виглядом документів.
"Згідно з висновком експертів, підозрювані відправили 210 монет Римської імперії та Кримського ханства. Вони становлять колекцію археологічних предметів першої половини I століття н.е. – XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей. В ході митного огляду виявлено приховані від митного контролю культурні цінності", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання подружжя було виявлено та вилучено значну кількість стародавніх монет, мобільні телефони, сім-карти та докази здійснення міжнародних відправлень.
Нагадаємо, раніше на пункті пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" митники затримали іноземця. Він намагався незаконно вивезти до Молдови цінні речі.