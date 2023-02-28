Отремонтировали укрытие с убытком на полмиллиона — в Киеве группе лиц сообщили о подозрении

Отремонтировали укрытие в школах с убытком в полмиллиона гривен: в Киеве группе людей сообщено о подозрении
В Киеве группе лиц сообщено о подозрении из-за незаконного присвоения средств при ремонте укрытия в 15 школах. Среди подозреваемых — начальник управления Голосеевской РГА, руководитель подрядной организации и инженер по техническому надзору.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
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Что известно
Как установили правоохранители, между райгосадминистрацией и коммерческой структурой был заключен ряд договоров на ремонт и оснащение укрытия в учебных заведениях района. Для присвоения средств в акты выполненных работ вносились завышенные данные по объемам работ и их стоимости. Несмотря на несоответствие написанного фактическим данным, все участники приняли работы и утвердили подписями соответствующие документы.
В результате таких действий на реконструкции и оснащении укрытия в двух школах фигуранты присвоили более 500 000 гривен бюджетных средств.
Какое наказание ждет нарушителей
На основании полученных доказательств руководителю управления Голосеевской РГА, директору подрядной организации и инженеру по техническому надзору полицейские сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства проверяются возможные факты хищения подозреваемыми средств при проведении работ еще в 15 учебных заведениях.
Напомним, должностных лиц Киеводоканала будут судить за присвоение 2 млн грн.
Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции