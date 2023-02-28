Відремонтували укриття зі збитками на пів мільйона — у Києві групі осіб повідомили про підозру

Відремонтували укриття в школах зі збитками у пів мільйона гривень: у Києві групі осіб повідомлено підозру
У Києві групі осіб повідомлено про підозру через незаконне привласнення коштів під час ремонту укриття у 15 школах. Серед підозрюваних — начальник управління Голосіївської РДА, керівник підрядної організації та інженер з технічного нагляду.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
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Що відомо
Як встановили правоохоронці, між райдержадміністрацією та комерційною структурою було укладено ряд договорів на проведення ремонту та оснащення укриття у навчальних закладах району. Для привласнення коштів в акти виконаних робіт вносилися завищені дані щодо обсягів робіт та їх вартості. Попри невідповідність написаного фактичним даним, усі учасники прийняли роботи та затвердили своїми підписами відповідні документи.
У результаті таких дій на реконструкції та оснащенні укриття в двох школах фігуранти привласнили понад 500 000 гривень бюджетних коштів.
Яке покарання чекає на порушників
На підставі отриманих доказів керівникові управління Голосіївської РДА, директорові підрядної організації та інженеру з технічного нагляду поліцейські повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
У межах кримінального провадження перевіряються можливі факти розкрадання підозрюваними коштів під час проведення робіт ще у 15 закладах освіти.
Нагадаємо, посадовців Київодоканалу судутимуть за привласнення 2 млн грн.
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції