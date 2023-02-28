Відремонтували укриття зі збитками на пів мільйона — у Києві групі осіб повідомили про підозру

У межах кримінального провадження перевіряються можливі факти розкрадання підозрюваними коштів під час проведення робіт ще у 15 закладах освіти

У Києві групі осіб повідомлено про підозру через незаконне привласнення коштів під час ремонту укриття у 15 школах. Серед підозрюваних — начальник управління Голосіївської РДА, керівник підрядної організації та інженер з технічного нагляду.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Що відомо

Як встановили правоохоронці, між райдержадміністрацією та комерційною структурою було укладено ряд договорів на проведення ремонту та оснащення укриття у навчальних закладах району. Для привласнення коштів в акти виконаних робіт вносилися завищені дані щодо обсягів робіт та їх вартості. Попри невідповідність написаного фактичним даним, усі учасники прийняли роботи та затвердили своїми підписами відповідні документи.

У результаті таких дій на реконструкції та оснащенні укриття в двох школах фігуранти привласнили понад 500 000 гривень бюджетних коштів.

Яке покарання чекає на порушників

На підставі отриманих доказів керівникові управління Голосіївської РДА, директорові підрядної організації та інженеру з технічного нагляду поліцейські повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження перевіряються можливі факти розкрадання підозрюваними коштів під час проведення робіт ще у 15 закладах освіти.

Нагадаємо, посадовців Київодоканалу судутимуть за привласнення 2 млн грн.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції