Посетить киевский музей игрушки: как взрослые превращаются в детей
Киевский музей игрушки — это, как ни что иное, самый настоящий портал в детство. Там собрано все, о чем только могут мечтать дети. Это то место, где даже взрослые превращаются в малышей.
Об этом сообщает издание "ТыКиев".
История создания музея
Идея создать такой музей возникла еще в 30-х годах прошлого столетия. В то время советские власти прекрасно понимали, что игрушка — это отличный инструмент пропаганды, однако с музеем тогда так и не сложилось.
"В разное время коллекцией заботились разные структуры Министерства образования. И каждый год мы должны были проводить с бухгалтерией совместную инвентаризацию коллекции. И как-то услышали от них такую фразу: "Вы что, не можете списать старые игрушки (самые ценные экземпляры!) как хлам? Зачем вы с ним возитесь?" И тогда наша Татьяна Александровна, главный хранитель фондов, сказала, что с этим нужно что-то делать. И стало понятно, что создание музея — единственный способ спасения собрания. Музей мы открыли в 2005 году", — рассказывает директор Государственного музея игрушки Юлия Кобас.
Музей сегодня
Главной особенностью этого музея является его формат — "один час". Именно такое время наиболее оптимально, чтобы обойти территорию и рассмотреть все три зала.
Коллекция музея насчитывает более 20 000 экспонатов. Но за неимением места посетители имеют возможность увидеть только 10% от этих сокровищ.
За счет чего увеличивается собрание музея
Сегодня коллекция музея пополняется в основном за счет подарков от обычных людей, не желающих отправлять свое детство на свалки.
Деток больше всего поражает народная игрушка.
"Причем поначалу они не чувствуют ее магии. Но когда работники музея получают реплики игрушек, показывают, на что они способны, демонстрируют их свойства… начинается самое интересное", — говорится в материале.
Адрес музея
Адрес Государственного музея игрушки: Кловский спуск, 8.
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