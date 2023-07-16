Посетить киевский музей игрушки: как взрослые превращаются в детей

Государственный музей игрушки. Фото: Александр Панченко

Киевский музей игрушки — это, как ни что иное, самый настоящий портал в детство. Там собрано все, о чем только могут мечтать дети. Это то место, где даже взрослые превращаются в малышей.

Об этом сообщает издание "ТыКиев".

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История создания музея

Идея создать такой музей возникла еще в 30-х годах прошлого столетия. В то время советские власти прекрасно понимали, что игрушка — это отличный инструмент пропаганды, однако с музеем тогда так и не сложилось.

Государственный музей игрушки. Фото: Александр Панченко

"В разное время коллекцией заботились разные структуры Министерства образования. И каждый год мы должны были проводить с бухгалтерией совместную инвентаризацию коллекции. И как-то услышали от них такую фразу: "Вы что, не можете списать старые игрушки (самые ценные экземпляры!) как хлам? Зачем вы с ним возитесь?" И тогда наша Татьяна Александровна, главный хранитель фондов, сказала, что с этим нужно что-то делать. И стало понятно, что создание музея — единственный способ спасения собрания. Музей мы открыли в 2005 году", — рассказывает директор Государственного музея игрушки Юлия Кобас.

Государственный музей игрушки. Фото: Александр Панченко

Музей сегодня

Главной особенностью этого музея является его формат — "один час". Именно такое время наиболее оптимально, чтобы обойти территорию и рассмотреть все три зала.

Государственный музей игрушки. Фото: Александр Панченко

Коллекция музея насчитывает более 20 000 экспонатов. Но за неимением места посетители имеют возможность увидеть только 10% от этих сокровищ.

Государственный музей игрушки. Фото: Александр Панченко

За счет чего увеличивается собрание музея

Сегодня коллекция музея пополняется в основном за счет подарков от обычных людей, не желающих отправлять свое детство на свалки.

Государственный музей игрушки. Фото: Александр Панченко

Деток больше всего поражает народная игрушка.

Государственный музей игрушки. Фото: Александр Панченко

"Причем поначалу они не чувствуют ее магии. Но когда работники музея получают реплики игрушек, показывают, на что они способны, демонстрируют их свойства… начинается самое интересное", — говорится в материале.

Государственный музей игрушки. Фото: Александр Панченко

Адрес музея

Адрес Государственного музея игрушки: Кловский спуск, 8.

Напомним, ранее мы писали, что художница Мария Примаченко — популярная и известная фигура. Она ассоциируется с украинской культурой, а ее творчество оказало сильное влияние на украинское искусство. Выставка "Мария рисует. 100 произведений Примаченко" открылась на первом этаже Национального центра "Украинский Дом".