Відвідати київський музей іграшки: як дорослі перетворюються на дітей

Державний музей іграшки. Фото: Олександр Панченко

Київський музей іграшки — це, як ні що інше, справжнісінький портал у дитинство. Там зібрано все, про що тільки можуть мріяти діти. Це те місце, де навіть дорослі перетворюються на малечу.

Про це повідомляє видання "ТиКиїв".

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Історія створення музею

Ідея створити такий музей виникла ще у 30-х роках минулого століття. У той час радянська влада чудово розуміла, що іграшка — це чудовий інструмент пропаганди, однак з музеєм тоді так і не склалося.

Державний музей іграшки. Фото: Олександр Панченко

"У різні часи колекцією опікувались різні структури Міністерства освіти. І щороку ми повинні були проводити з бухгалтерією спільну інвентаризацію колекції. І якось почули від них таку фразу: "Ви що, не можете списати старі іграшки (найцінніші екземпляри!) як мотлох? Навіщо ви з ним возитесь?" І тоді наша Тетяна Олександрівна, головний зберігач фондів, сказала, що з цим треба щось робити. І стало зрозуміло, що створення музею — єдиний спосіб порятунку зібрання. Музей ми відкрили у 2005 році", — розповідає директорка Державного музею іграшки Юлія Кобас.

Державний музей іграшки. Фото: Олександр Панченко

Музей сьогодні

Головною особливістю цього музею є його формат — "один година". Саме такий час найбільш оптимальний, щоб обійти територію та розглянути всі три зали.

Державний музей іграшки. Фото: Олександр Панченко

Зазначається, що колекція музею нараховує понад 20 000 експонатів. Але через брак місця відвідувачі мають можливість побачити тільки 10% від цих скарбів.

Державний музей іграшки. Фото: Олександр Панченко

За рахунок чого збільшується зібрання музею

Сьогодні колекція музею поповнюється здебільшого за рахунок подарунків від звичайних людей, які не хочуть відправляти своє дитинство на смітники.

Державний музей іграшки. Фото: Олександр Панченко

Діток найбільше вражає народна іграшка.

Державний музей іграшки. Фото: Олександр Панченко

"Причому спочатку вони не відчувають її магії. Але коли працівники музею дістають репліки іграшок, показують, на що вони здатні, демонструють їхні властивості… то починається найцікавіше", — йдеться в матеріалі.

Державний музей іграшки. Фото: Олександр Панченко

Адреса музею

Адреса Державного музею іграшки: Кловський узвіз, 8.

Нагадаємо, раніше ми псиали, що художниця Марія Примаченко — популярна та відома постать. Вона асоціюється з українською культурою, а її творчість мала сильний вплив на українське мистецтво. Виставка "Марія малює. 100 творів Примаченко" відкрилася на першому поверсі Національного центру "Український Дім".