Главная Киев Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев — где можно увидеть

Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев — где можно увидеть

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 19:28
Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев 7 декабря — детали
Вифлеемский огонь мира в Киеве. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Киев 7 декабря прибыл Вифлеемский огонь мира. В этом году его уже в пятый раз доставляют в разные уголки страны поездами "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Читайте также:

Вифлеемский огонь мира в Киеве

"Почти 40 лет пластуны продолжают в Украине скаутскую традицию — передают Огонь из Вифлеема", — говорится в сообщении.

Вифлеємський вогонь миру у Києві 7 грудня
Вифлеемский огонь мира в Киеве 7 декабря. Фото: УЗ
Вифлеємський вогонь миру у Києві
В Киев привезли Вифлеемский огонь мира. Фото: УЗ
У Київ привезли Вифлеємський вогонь миру
Вифлеемский огонь мира. Фото: УЗ
У Київ 7 грудня привезли Вифлеємський вогонь миру
Вифлеемский огонь мира. Фото: УЗ
Вифлеємський вогонь миру у Києві
Пластуны привезли в Киев Вифлеемский огонь мира. Фото: УЗ

Отмечается, что в этом году уже в пятый раз его доставят поездами Укрзализныци в разные уголки страны. Благодаря железнодорожным маршрутам Вифлеемский огонь мира быстро и безопасно добирается в разные уголки страны, чтобы объединить и согреть множество сердец.

"Вокзалы Укрзализныци ежегодно становятся местом встречи света: сюда привозят первые лампадки, отсюда пластуны отправляются дальше, а пассажиры берут Огонь в свои дома — как символ мира, веры и поддержки друг друга", — отметили в УЗ.

Кроме того, там добавили, что из года в год Вифлеемский огонь напоминает о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности накануне Рождественских праздников украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец.

Напомним, в прошлом году 15 декабря пластуны привезли Вифлеемский огонь мира во Львов. Его передали семьям погибших бойцов.

Также военный рассказал, что тогда Вифлеемский огонь передали воинам на фронт.

Укрзализныця Типичный Киев поезд огонь лампы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
