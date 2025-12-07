Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев 7 декабря — детали

Вифлеемский огонь мира в Киеве. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Киев 7 декабря прибыл Вифлеемский огонь мира. В этом году его уже в пятый раз доставляют в разные уголки страны поездами "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Реклама

Читайте также:

Вифлеемский огонь мира в Киеве

"Почти 40 лет пластуны продолжают в Украине скаутскую традицию — передают Огонь из Вифлеема", — говорится в сообщении.

Вифлеемский огонь мира в Киеве 7 декабря. Фото: УЗ

В Киев привезли Вифлеемский огонь мира. Фото: УЗ

Вифлеемский огонь мира. Фото: УЗ

Вифлеемский огонь мира. Фото: УЗ

Пластуны привезли в Киев Вифлеемский огонь мира. Фото: УЗ

Отмечается, что в этом году уже в пятый раз его доставят поездами Укрзализныци в разные уголки страны. Благодаря железнодорожным маршрутам Вифлеемский огонь мира быстро и безопасно добирается в разные уголки страны, чтобы объединить и согреть множество сердец.

"Вокзалы Укрзализныци ежегодно становятся местом встречи света: сюда привозят первые лампадки, отсюда пластуны отправляются дальше, а пассажиры берут Огонь в свои дома — как символ мира, веры и поддержки друг друга", — отметили в УЗ.

Кроме того, там добавили, что из года в год Вифлеемский огонь напоминает о важности единства и поддержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности накануне Рождественских праздников украинцы продолжают дарить друг другу свет и тепло собственных сердец.

Напомним, в прошлом году 15 декабря пластуны привезли Вифлеемский огонь мира во Львов. Его передали семьям погибших бойцов.

Также военный рассказал, что тогда Вифлеемский огонь передали воинам на фронт.