Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва 7 грудня — деталі

Вифлеємський вогонь миру у Києві. Фото: t.me/UkrzalInfo

До Києва 7 грудня прибув Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч його вже вп’яте доставляють у різні куточки країни потягами "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію — передають Вогонь з Вифлеєму", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч вже вп'яте його доставлять потягами Укрзалізниці в різні куточки країни. Завдяки залізничним маршрутам Вифлеємський вогонь миру швидко та безпечно дістається у різні куточки країни, аби об'єднати й зігріти безліч сердець.

"Вокзали Укрзалізниці щороку стають місцем зустрічі світла: сюди привозять перші лампадки, звідси пластуни вирушають далі, а пасажири беруть Вогонь у свої домівки — як символ миру, віри та підтримки одне одного", — наголосили в УЗ.

Крім того, там додали, що з року в рік Вифлеємський вогонь нагадує про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики і труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець.

Нагадаємо, торік 15 грудня пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова. Його передали родинам загиблих бійців.

Також військовий розповів, що тоді Вифлеємський вогонь передали воїнам на фронт.