Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва — де можна побачити

Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва — де можна побачити

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 19:28
Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва 7 грудня — деталі
Вифлеємський вогонь миру у Києві. Фото: t.me/UkrzalInfo

До Києва 7 грудня прибув Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч його вже вп’яте доставляють у різні куточки країни потягами "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". 

Реклама
Читайте також:

Вифлеємський вогонь миру у Києві

"Майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію — передають Вогонь з Вифлеєму", — йдеться у повідомленні.

Вифлеємський вогонь миру у Києві 7 грудня
Вифлеємський вогонь миру у Києві 7 грудня. Фото: УЗ
Вифлеємський вогонь миру у Києві
У Київ привезли Вифлеємський вогонь миру. Фото: УЗ
У Київ привезли Вифлеємський вогонь миру
Вифлеємський вогонь миру. Фото: УЗ
У Київ 7 грудня привезли Вифлеємський вогонь миру
Вифлеємський вогонь миру. Фото: УЗ
Вифлеємський вогонь миру у Києві
Пластуни привезли в Київ Вифлеємський вогонь миру. Фото: УЗ

Зазначається, що цьогоріч вже вп'яте його доставлять потягами Укрзалізниці в різні куточки країни. Завдяки залізничним маршрутам Вифлеємський вогонь миру швидко та безпечно дістається у різні куточки країни, аби об'єднати й зігріти безліч сердець. 

"Вокзали Укрзалізниці щороку стають місцем зустрічі світла: сюди привозять перші лампадки, звідси пластуни вирушають далі, а пасажири беруть Вогонь у свої домівки — як символ миру, віри та підтримки одне одного", — наголосили в УЗ.

Крім того, там додали, що з року в рік Вифлеємський вогонь нагадує про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики і труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець.

Нагадаємо, торік 15 грудня пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова. Його передали родинам загиблих бійців.

Також військовий розповів, що тоді Вифлеємський вогонь передали воїнам на фронт

Укрзалізниця Типовий Київ потяг вогонь лампи
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації