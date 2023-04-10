Военный показал уникальную картину, которая пережила пожар в Ирпене
В Ирпене пожар уничтожил жилой дом, но на стене осталась уцелевшая картина, на которой изображен известный библейский сюжет "Богородица с младенцем Иисусом". Температура пожара была такова, что расплавились бутылки и оплавились алюминиевые батареи.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице специалист по противоминной деятельности Александр Лобов.
Пожар в Ирпене
Александр Лобов рассказал о случившемся тогда, когда он проводил обследование поврежденных зданий в Ирпене на предмет возможного присутствия взрывоопасных предметов с последующим их разминированием.
Осмотр осуществлялся для обеспечения безопасного демонтажа и вывоза строительного мусора.
Во время осмотра Лобов обнаружил на стене одного из домов уникальную картину.
Уцелевшая картина с религиозным сюжетом
Александр Лобов подчеркнул, что пожар уничтожил дом полностью, остались только стены.
"Оплавленные алюминиевые батареи и стекломасса от расплавленных бутылок говорит о том, что температура пожара достигала не менее 1200-1400 градусов. Штукатурка и все остальные отделочные элементы стен превратились в пепел", — рассказал о деталях пожара специалист разминирования.
Но на стене осталась уцелевшая картина с библейским сюжетом "Богородица с младенцем Иисусом".
Картина, уцелевшая на пожаре в разрушенном доме в Ирпене
Фото: Facebook-страница Александра Лобова
"Есть какая-то ассоциативная параллель, особенно для тех, кто еще сомневается, что Украина выстоит и победит", — подчеркнул Александр Лобов.
Напомним, что мэр города Ирпень Александр Маркушин анонсировал масштабное восстановление города уже с середины апреля. Финансирование из государственного бюджета будет выделено в конце марта, соответственно, восстановительные работы и восстановление в целом будет продолжаться до зимы.