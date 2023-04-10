Военный показал уникальную картину, которая пережила пожар в Ирпене

Александр Лобов на месте пожара / Фото: Facebook Александра Лобова

В Ирпене пожар уничтожил жилой дом, но на стене осталась уцелевшая картина, на которой изображен известный библейский сюжет "Богородица с младенцем Иисусом". Температура пожара была такова, что расплавились бутылки и оплавились алюминиевые батареи.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице специалист по противоминной деятельности Александр Лобов.

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Александр Лобов рассказал о случившемся тогда, когда он проводил обследование поврежденных зданий в Ирпене на предмет возможного присутствия взрывоопасных предметов с последующим их разминированием.

Осмотр осуществлялся для обеспечения безопасного демонтажа и вывоза строительного мусора.

Во время осмотра Лобов обнаружил на стене одного из домов уникальную картину.

Уцелевшая картина с религиозным сюжетом

Александр Лобов подчеркнул, что пожар уничтожил дом полностью, остались только стены.

"Оплавленные алюминиевые батареи и стекломасса от расплавленных бутылок говорит о том, что температура пожара достигала не менее 1200-1400 градусов. Штукатурка и все остальные отделочные элементы стен превратились в пепел", — рассказал о деталях пожара специалист разминирования.

Но на стене осталась уцелевшая картина с библейским сюжетом "Богородица с младенцем Иисусом".

Картина, уцелевшая на пожаре в разрушенном доме в Ирпене

Фото: Facebook-страница Александра Лобова

"Есть какая-то ассоциативная параллель, особенно для тех, кто еще сомневается, что Украина выстоит и победит", — подчеркнул Александр Лобов.

Напомним, что мэр города Ирпень Александр Маркушин анонсировал масштабное восстановление города уже с середины апреля. Финансирование из государственного бюджета будет выделено в конце марта, соответственно, восстановительные работы и восстановление в целом будет продолжаться до зимы.