Військовий показав унікальну картину, яка пережила пожежу в Ірпені

Олександр Лобов на місці пожежі / Фото: Facebook Олександра Лобова

У Ірпені пожежа знищила житловий будинок, але на стіні залишилася уціліла картина, на якій зображено відомий біблійний сюжет "Богородиця із немовлям Ісусом". Температура пожежі була така, що розплавилися пляшки і оплавилися алюмінієві батареї.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці спеціаліст з протимінної діяльності Олександр Лобов.

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Олександр Лобов розповів про випадок, який стався тоді, коли він проводив обстеження пошкоджених будівель в Ірпені на предмет можливої присутності вибухонебезпечних предметів з подальшим їх розмінуванням.

Огляд здійснювався задля того, щоб забезпечити безпечний демонтаж та вивезення будівельного сміття.

Під час огляду Лобов знайшов на стіні одного із будинків унікальну картину.

Уціліла картина із релігійним сюжетом

Олександр Лобов наголосив, що пожежа знищила будинок повністю, залишилися тільки стіни.

"Оплавлені алюмінієві батареї та скломаса від розплавлених пляшок говорить про те, що температура пожежі сягала щонайменше 1200-1400 градусів. Штукатурка та всі інші оздоблювальні елементи стін перетворилися на попіл", — розповів про деталі пожежі фахівець розмінування.

Але на стіні залишилася уціліла картина з біблійним сюжетом "Богородиця з немовлям Ісусом".

Картина, яка вціліла на пожежі у зруйнованому будинку в Ірпені

Фото: Facebook-сторінка Олександра Лобова

"Є якась асоціативна паралель, особливо для тих хто ще має певні сумніви, що Україна вистоїть і переможе", — наголосив Олександр Лобов.

Нагадаємо, що мер міста Ірпінь Олександр Маркушин анонсував масштабну відбудову міста вже із середини квітня. Фінансування із державного бюджету буде виділене в кінці березня, відповідно відновлювальні роботи та відбудова в цілому триватиме до зими.