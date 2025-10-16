В Киеве задержали военного, который организовывал побег уклонистов

Задержание фигуранта в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве военный организовывал побег уклонистов в Румынию. За свои услуги он просил 9 200 долларов. Правоохранители разоблачили фигуранта и задержали его.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Реклама

Читайте также:

Побег военнообязанных за границу

"Для беспрепятственного передвижения по стране злоумышленник просил "клиентов" одеться в военную форму и обещал предоставить "липовые" документы о якобы служебной командировке в западные регионы. Столичные полицейские собрали доказательства противоправной деятельности мужчины и объявили ему о подозрении", — говорится в сообщении.

Правоохранители задерживают фигуранта. Фото: Нацполиция

Речь идет о 39-летнем военном одной из воинских частей Харьковской области. Он решил заработать на желающих уклониться от армии и занимался организацией незаконных "туров" в Европу.

Поездка состояла из двух частей:

переезд из Киева в Буковину;

непосредственное пересечение границы.

Для реализации мужчины должны были приобрести себе военную форму и одеть ее в поездку. Переправщик занимался оформлением документов о якобы служебной командировке псевдовоенного.

"Это было необходимо для беспрепятственного проезда через блокпост. Для убедительности фигурант рассказывал о своем знакомом, которому удалось выехать из страны по этой же схеме", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника после получения средств. У него обнаружили деньги, банковские карты и черновые записи.

Деньги, которые обнаружили во время обыска. Фото: Нацполиция

Фигуранту объявлено подозрение за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области полицейский вместе с сообщником хотели за 18 тысяч долларов перевезти уклонистов в Молдову.

Ранее житель Одесской области на надувной лодке переплыл Днестр и попал в Молдову, однако там его задержали пограничники.