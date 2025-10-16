У Києві затримали військового, який організовував втечу ухилянтів

Затримання фігуранта в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві військовий організовував втечу ухилянтів до Румунії. За свої послуги він просив 9 200 доларів. Правоохоронці викрили фігуранта та затримали його.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Втеча військовозобовʼязаних за кордон

"Для безперешкодного пересування країною зловмисник просив "клієнтів" одягнутися у військовий однострій та обіцяв надати "липові" документи про нібито службове відрядження у західні регіони. Столичні поліцейські зібрали докази протиправної діяльності чоловіка та оголосили йому про підозру", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримують фігуранта. Фото: Нацполіція

Йдеться про 39-річного військового однієї з військових частин Харківської області. Він вирішив заробити на охочих ухилитися від армії та займався організацією незаконних "турів" до Європи.

Поїздка складалася із двох частин:

переїзд з Києва до Буковини;

безпосередній перетин кордону.

Для реалізації чоловіки повинні були придбати собі військову форму та одягнути її в поїздку. Переправник займався оформленням документів про нібито службове відрядження псевдовійськового.

"Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост. Для переконливості фігурант розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника після отримання коштів. У нього виявили гроші, банківські картки та чорнові записи.

Гроші, які виявили під час обшуку. Фото: Нацполіція

Фігуранту оголошено підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині поліцейський разом зі спільником хотіли за 18 тисяч доларів перевезти ухилянтів до Молдови.

Раніше житель Одеської області на надувному човні переплив Дністер та потрапив до Молдови, однак там його затримали прикордонники.