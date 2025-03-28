Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Военный и предприниматель продавали фейковые справки от армии arrow

Военный и предприниматель продавали фейковые справки от армии

28 марта 2025 09:38
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киеве продавали поддельные медсправки для избежания службы
Следственные действия при задержании подозреваемых. Фото: ГБР
Анастасия Постоенко - Редактор

Работники Государственного бюро расследований разоблачили киевского военного чиновника и частного предпринимателя, которые организовали коррупционную схему, позволявшую уклониться от военной службы. Это происходило путем подделки медицинских документов или фиктивного трудоустройства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Читайте также:

Уклонистам предлагали за 25 тысяч долларов избежать мобилизации

По данным следствия, злоумышленники предлагали потенциальным "клиентам" два варианта избежания мобилизации: оформление медицинских справок, которые свидетельствовали о непригодности к службе, или фиктивное зачисление в столичное учебное заведение для дальнейшего бронирования. Стоимость таких "услуг" колебалась от 5 до 25 тысяч долларов, в зависимости от выбранного способа.

В частности, летом 2024 года один из мужчин, который воспользовался схемой, передал исполнителям 7 тысяч долларов в качестве аванса, а впоследствии — еще 10 тысяч после старта оформления фиктивных документов. Операцию прекратили правоохранители во время передачи последней части суммы. Злоумышленникам объявили о подозрении по статьям, предусматривающим до 10 лет лишения свободы (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие также выявило, что по меньшей мере 10 человек уже воспользовались этой схемой — большинство из них формально поступили в аспирантуру, чтобы получить бронирование. По имеющейся информации, к махинациям могли быть причастны и отдельные работники одного из территориальных центров комплектования в Черниговской области.

Расследование продолжается, устанавливаются новые эпизоды и другие возможные фигуранты. Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство по делу.

Напомним, в Центре противодействия коррупции сообщили, было ли применено наказание в отношении прокуроров, которые оформили себе фейковые инвалидности.

Также недавно следователи ГБР разоблачили полковника ВСУ, который устроил на работу свою жену, чтобы та получала боевые выплаты сидя дома.

Киев ГБР взятка мобилизация ТЦК и СП уклонисты
Реклама
Реклама
Реклама