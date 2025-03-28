В Киеве продавали поддельные медсправки для избежания службы

Следственные действия при задержании подозреваемых. Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили киевского военного чиновника и частного предпринимателя, которые организовали коррупционную схему, позволявшую уклониться от военной службы. Это происходило путем подделки медицинских документов или фиктивного трудоустройства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Уклонистам предлагали за 25 тысяч долларов избежать мобилизации

По данным следствия, злоумышленники предлагали потенциальным "клиентам" два варианта избежания мобилизации: оформление медицинских справок, которые свидетельствовали о непригодности к службе, или фиктивное зачисление в столичное учебное заведение для дальнейшего бронирования. Стоимость таких "услуг" колебалась от 5 до 25 тысяч долларов, в зависимости от выбранного способа.

В частности, летом 2024 года один из мужчин, который воспользовался схемой, передал исполнителям 7 тысяч долларов в качестве аванса, а впоследствии — еще 10 тысяч после старта оформления фиктивных документов. Операцию прекратили правоохранители во время передачи последней части суммы. Злоумышленникам объявили о подозрении по статьям, предусматривающим до 10 лет лишения свободы (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие также выявило, что по меньшей мере 10 человек уже воспользовались этой схемой — большинство из них формально поступили в аспирантуру, чтобы получить бронирование. По имеющейся информации, к махинациям могли быть причастны и отдельные работники одного из территориальных центров комплектования в Черниговской области.

Расследование продолжается, устанавливаются новые эпизоды и другие возможные фигуранты. Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство по делу.

Напомним, в Центре противодействия коррупции сообщили, было ли применено наказание в отношении прокуроров, которые оформили себе фейковые инвалидности.

Также недавно следователи ГБР разоблачили полковника ВСУ, который устроил на работу свою жену, чтобы та получала боевые выплаты сидя дома.