У Києві продавали підроблені меддовідки для уникнення служби

Слідчі дії при затриманні підозрюваних. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили київського військового посадовця та приватного підприємця, які організували корупційну схему, що дозволяла ухилитися від військової служби. Це відбувалося шляхом підробки медичних документів або фіктивного працевлаштування.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Ухилянтам пропонували за 25 тисяч доларів уникнути мобілізації

За даними слідства, зловмисники пропонували потенційним "клієнтам" два варіанти уникнення мобілізації: оформлення медичних довідок, які свідчили про непридатність до служби, або фіктивне зарахування до столичного навчального закладу для подальшого бронювання. Вартість таких "послуг" коливалася від 5 до 25 тисяч доларів, залежно від обраного способу.

Зокрема, влітку 2024 року один з чоловіків, який скористався схемою, передав виконавцям 7 тисяч доларів як аванс, а згодом – ще 10 тисяч після старту оформлення фіктивних документів. Операцію припинили правоохоронці під час передачі останньої частини суми. Зловмисникам оголосили про підозру за статтями, що передбачають до 10 років позбавлення волі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідство також виявило, що щонайменше 10 осіб вже скористалися цією схемою – більшість із них формально вступили до аспірантури, щоб отримати бронювання. За наявною інформацією, до махінацій могли бути причетні й окремі працівники одного з територіальних центрів комплектування у Чернігівській області.

Розслідування триває, встановлюються нові епізоди та інші можливі фігуранти. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у справі.

Нагадаємо, у Центрі протидії корупції повідомили, чи було застосовано покарання щодо прокурорів, які оформили собі фейкові інвалідності.

Також нещодавно слідчі ДБР викрили полковника ЗСУ, який влаштував на роботу свою дружину, щоб та отримувала бойові виплати сидячи вдома.