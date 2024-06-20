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Военный с пулемета сбил российскую крылатую ракету, летевшую на Киевскую область

20 июня 2024 18:28
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Боец ВСУ сбил с пулемета крылатую ракету — она летела на Васильков
Военный Сергей, сбивший российскую ракету с пулемета. Фото: Воздушные Силы
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Военному Воздушных Сил Украины с пулемета удалось сбить российскую крылатую ракету , летевшую в сторону Василькова Киевской области. Он не сразу поверил, что ему удалось ликвидировать угрозу.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил Украины в четверг, 20 июня.

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Сергей, или "Доктор Мом", несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы. Его подразделение перехватило вражескую ракету, летевшую на Киевщину 12 июня.

"Получив команду "готовность", вместе с собратьями, немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близко. Несколько секунд и мы увидели вражескую ракету, несшуюся в сторону Василькова. Не колеблясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. В мыслях было только одно — должен попасть! Пустив очередь из пулемета увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться», — рассказывает военный.

Обломки ракеты
Обломок сбитой Сергеем ракеты. Фото: Воздушные силы

По его словам, он сразу не поверил в то, что ему удалось сбить вражескую цель. Осознал, что это действительно произошло только тогда, когда увидел обломки ракеты.

Сергей говорит, что ничего особенного не сделал, и несколько смущается, когда рассказывает эту историю.

"Сбить вражескую ракету с пулемета задача чрезвычайно сложная. Но ответственность и понимание того, что жизнь многих людей зависит от тебя, делают невозможной, — подытожил военный.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским мобильным огневым группам и всем воинам Сил обороны Украины, мужественно противостоящим российскому воздушному террору. Также он показал героическую работу сил ПВО .

Ранее сообщалось, что пограничники Харьковского отряда продолжают совершенствовать свои боевые возможности. Подразделение использует новейшие виды вооружения и техники , чтобы эффективно давать отпор врагу.

война
оружие
Киевская область
военные
ПВО
ракета
война в Украине
военнослужащие
Воздушные Силы ВСУ

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