Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Військовий з кулемета збив російську крилату ракету, яка летіла на Київщину arrow

Військовий з кулемета збив російську крилату ракету, яка летіла на Київщину

20 червня 2024 18:28
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Боєць ЗСУ збив з кулемета крилату ракету — вона летіла на Васильків
Військовий Сергій, який збив російську ракету з кулемета. Фото: Повітряні Сили
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Військовому Повітряних Сил України з кулемета вдалося збити російську крилату ракету, яка летіла у бік Василькова Київської області. Він не одразу повірив у те, що йому вдалося ліквідувати загрозу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил України у четвер, 20 червня.

Читайте також:

Як військовому вдалося збити ворожу ракету з кулемета

Сергій, або ж "Доктор Мом", несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Його підрозділ перехопив ворожу ракету, яка летіла на Київщину 12 червня.

"Отримавши команду "готовність", разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне — маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", — розповідає військовий.

Уламки ракети
Уламок збитої Сергієм ракети. Фото: Повітряні сили

За його словами, він одразу не повірив у те, що йому вдалося збити ворожу ціль. Усвідомив, що це дійсно сталося, лише коли побачив уламки ракети.

Сергій каже, що нічого особливого не зробив, і дещо ніяковіє, коли розповідає цю історію.

"Збити ворожу ракету з кулемета завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе, — підсумував військовий.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність українським мобільним вогневим групам і всім воїнам Сил оборони України, які мужньо протистоять російському повітряному терору. Також він показав героїчну роботу сил ППО.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники Харківського загону продовжують вдосконалювати свої бойові можливості. Підрозділ використовує новітні види озброєння й техніки, аби ефективно давати відсіч ворогу.

війна
зброя
Київська область
військові
ППО
ракета
війна в Україні
військовослужбовці
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту