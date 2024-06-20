Боєць ЗСУ збив з кулемета крилату ракету — вона летіла на Васильків

Військовий Сергій, який збив російську ракету з кулемета. Фото: Повітряні Сили

Військовому Повітряних Сил України з кулемета вдалося збити російську крилату ракету, яка летіла у бік Василькова Київської області. Він не одразу повірив у те, що йому вдалося ліквідувати загрозу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил України у четвер, 20 червня.

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Сергій, або ж "Доктор Мом", несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Його підрозділ перехопив ворожу ракету, яка летіла на Київщину 12 червня.

"Отримавши команду "готовність", разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне — маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", — розповідає військовий.

Уламок збитої Сергієм ракети. Фото: Повітряні сили

За його словами, він одразу не повірив у те, що йому вдалося збити ворожу ціль. Усвідомив, що це дійсно сталося, лише коли побачив уламки ракети.

Сергій каже, що нічого особливого не зробив, і дещо ніяковіє, коли розповідає цю історію.

"Збити ворожу ракету з кулемета завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе, — підсумував військовий.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність українським мобільним вогневим групам і всім воїнам Сил оборони України, які мужньо протистоять російському повітряному терору. Також він показав героїчну роботу сил ППО.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники Харківського загону продовжують вдосконалювати свої бойові можливості. Підрозділ використовує новітні види озброєння й техніки, аби ефективно давати відсіч ворогу.