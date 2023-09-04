Разоблачение сотрудников столичных ВЛК и военкомата: появились детали "схемы"

Разоблачение должностных лиц в Киеве. Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве разоблачили должностных лиц ВЛК и военкомата, которые занимались переправкой уклонистов за границу. В настоящее время трем лицам доложено о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"Им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины)", — отмечают в сообщении.

Разоблачение должностных лиц в Киеве. Фото: Офис Генерального прокурора

По информации следователей, злоумышленники создали "схему" незаконной переправки военнообязанных в другие страны.

"Схема" для уклоняющихся

Работники столичных медучреждений делали фейковые медицинские документы о пребывании мужчины на протяжении последних лет на длительном лечении.

Разоблачение должностных лиц в Киеве. Фото: Офис Генерального прокурора

В свою очередь, чиновники киевских Территориальных центров комплектования и социальной поддержки предоставляли соответствующее "подтверждение" вымышленного диагноза о непригодности к военной службе выводом военно-врачебной комиссии.

Разоблачение должностных лиц в Киеве. Фото: Офис Генерального прокурора

"В дальнейшем они оформляли документы, позволяющие уклонистам уехать за границу. Лицо, получавшее такие незаконные услуги, инструктировали по поведению во время пересечения государственной границы Украины. Размер денежного вознаграждения за уклонение от мобилизации составлял 11 тысяч долларов США, которые затем распределялись между всеми участниками схемы. Для передачи средств они использовали посредника", — говорится в сообщении.

Денежные средства, которые изъяли у подозреваемых. Фото: Офис Генерального прокурора

В настоящее время троих участников "схемы" правоохранители задержали. Им избрали меру пресечения — содержание под стражей без определения размера залога.

Напомним, прокуроры раскрыли схему, связанную с незаконной переправой военнообязанных за границу. В рамках этого дела был задержан сотрудник военно-врачебной комиссии в Одессе, а также двое его сообщников.